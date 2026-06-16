Wlej tę mieszankę do misy Airfryera. Po 5 minutach przypalony tłuszcz i brud znikną bez śladu

Airfryery to hit ostatnich lat, lecz ich regularne czyszczenie z tłustych osadów i resztek jedzenia często bywa problematyczne.

Nagromadzone zabrudzenia mogą psuć smak potraw, jednak istnieje sprytny i szybki sposób na pozbycie się ich bez uciążliwego szorowania.

Odkryj genialny trik, który sprawi, że twój Airfryer będzie lśnił czystością, bez agresywnej chemii i zbędnego wysiłku.

Airfryer na dobre zagościł w polskich kuchniach. To urządzenie pozwala przygotowywać chrupiące frytki, warzywa, mięsa czy przekąski przy użyciu znacznie mniejszej ilości tłuszczu niż tradycyjne smażenie. Nic więc dziwnego, że jego popularność stale rośnie. Regularne korzystanie z frytkownicy beztłuszczowej ma jednak pewną wadę. W szufladzie i koszu urządzenia stopniowo gromadzą się resztki jedzenia, przypalone okruszki oraz tłuszcz. Jeśli nie są usuwane na bieżąco, mogą tworzyć trudny do wyczyszczenia osad, a nawet powodować nieprzyjemny zapach podczas kolejnego używania sprzętu. Na szczęście istnieje prosty sposób, który pozwala szybko pozbyć się zabrudzeń bez mozolnego szorowania.

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Zmieszaj z wodą i wlej do szuflady Airfryera. Zaschnięty tłuszcz i brud znikną bez szorowania

Sposób na szybkie wyczyszczenie sprzętu z zaschniętego tłuszczu i brudu jest niezwykle prosty i nie wymaga czyszczenia. Wystarczy wlać do misy Airfryera niewielką ilość wody i dodać kilka kropel płynu do mycia naczyń. Następnie należy wsunąć szufladę do urządzenia i uruchomić je na około 5 minut, ustawiając temperaturę 200 stopni Celsjusza. Pod wpływem ciepła woda z detergentem zacznie rozpuszczać zaschnięty tłuszcz oraz pozostałości jedzenia przywierające do ścianek i dna kosza. Po zakończeniu programu wystarczy ostrożnie wylać zawartość, odczekać aż urządzenie lekko ostygnie, a następnie przetrzeć wnętrze miękką gąbką lub ściereczką.

Dzięki temu prostemu trikowi większość zabrudzeń schodzi bez wysiłku. To szybki sposób na utrzymanie Airfryera w czystości i przedłużenie jego żywotności. Regularne czyszczenie sprawia również, że przygotowywane potrawy zachowują swój smak, a urządzenie działa sprawnie przez długi czas.

Należy pamiętać, iż regularne czyszczenie po każdym użyciu pozwala uniknąć nagromadzenia tłuszczu i przypaleń.

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