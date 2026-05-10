W PRL-u ten przysmak uchodził za luksus. Teraz wraca do łask jako bomba witaminowa

Chałwa: Luksus w czasach PRL, dziś zapomniana bomba witaminowa

W dobie Polski Ludowej chałwa uchodziła za niezwykły rarytas, dostępny jedynie dla nielicznych. Początkowo ten słodki smakołyk pojawiał się tylko w wybranych regionach, a jego wysoka cena skutecznie odstraszała wielu nabywców. Trudna dostępność jedynie podnosiła prestiż tego produktu – często można go było kupić tylko w delikatesach lub na stoiskach w Pewexie i Baltonie, gdzie też nie zawsze był na półkach. Obecnie dla starszego pokolenia chałwa to przede wszystkim smak beztroskiego dzieciństwa i silny nośnik sentymentalnych wspomnień z tamtej epoki. Chociaż współcześnie straciła ona swój luksusowy status i nieco zapomniano o jej istnieniu, mało kto zdaje sobie sprawę, że ten wyjątkowo słodki deser kryje w sobie imponujące właściwości prozdrowotne.

Wybieramy idealną chałwę. Kluczowy składnik i unikanie cukru

Mimo że chałwa charakteryzuje się wysoką kalorycznością i sporą dawką słodyczy, stanowi ona jednocześnie doskonałe źródło wartości odżywczych, niezbędnych dla organizmu. Najważniejszym aspektem jest jednak świadomy wybór odpowiedniego produktu w sklepie. Najlepiej sięgać po chałwę z krótkim składem, w którym zdecydowanie dominuje mielony sezam (znany jako tahini). Dietetycy zalecają omijanie szerokim łukiem wersji naszpikowanych cukrem oraz szkodliwym syropem glukozowo-fruktozowym. Doskonałą i znacznie zdrowszą alternatywą będą te warianty deseru, które do słodzenia wykorzystują naturalny miód.

Właściwości zdrowotne sezamu w chałwie. Dlaczego warto ją jeść?

Podstawą dobrej chałwy jest sezam, który działa jak prawdziwa kopalnia cennych minerałów. Znajdziemy w nim ogromne pokłady wapnia, niezbędnego do utrzymania mocnych kości i zębów, oraz magnezu, który fantastycznie wspiera pracę układu nerwowego i mięśni, skutecznie redukując objawy przemęczenia. W składzie tego przysmaku kryje się również żelazo, odpowiadające za transport tlenu i produkcję czerwonych krwinek, fosfor regulujący metabolizm oraz wzmacniający odporność cynk. Chałwa to także bogactwo selenu, czyli potężnego przeciwutleniacza, oraz witamin z grupy B (B1, B2, B3, B6), które dbają o nasz układ nerwowy i procesy metaboliczne. Dodatkowo obecność witaminy E skutecznie chroni komórki przed starzeniem się. Produkt ten to doskonałe źródło roślinnego białka, idealne dla wegan i wegetarian. Co ciekawe, wysoka kaloryczność chałwy wynika z obecności zdrowych, nienasyconych kwasów tłuszczowych (linolowego i oleinowego), które świetnie działają na serce i pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Sezam dostarcza również sporo błonnika, który reguluje trawienie i zapewnia uczucie sytości na długie godziny.