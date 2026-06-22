W Polsce nosi je jedynie 3 kobiety. Kojarzy się ze słynną autorką kryminałów

Mimo chwilowej fascynacji zagranicznymi imionami, rodzice w Polsce coraz chętniej wracają do tradycyjnych wyborów, co zmienia rankingi popularności.

To eleganckie imię o skandynawskich korzeniach oznacza "wojowniczkę" i jest synonimem siły oraz niezależności.

Mimo pięknego brzmienia i znaczenia, to wyjątkowe imię jest w Polsce prawdziwą rzadkością.

Choć kilka lat temu rodzice mocno inspirowali się trendami zagranicznymi i chętnie sięgali po obcobrzmiące imiona, to według rejestru danych PESEL w Polsce zdecydowanie popularnością cieszą się imiona klasyczne. Po tym okresie krótkiej fascynacji imionami zagranicznymi świeżo upieczeni rodzice ponownie wracają do tradycyjnych imion, które nosili nasi dziadkowie. Nic więc dziwnego, że dźwięcznie brzmiące imię Viveca w naszym kraju nie cieszy się szczególną popularnością.

Viveca - pochodzenie imienia

Imię Viveca to rzadkie i eleganckie imię żeńskie o skandynawskich korzeniach. Najczęściej spotykane jest w Szwecji, gdzie funkcjonuje od wielu stuleci i jest uznawane za tradycyjne imię kobiece. Viveca wywodzi się ze szwedzkiej formy średniowiecznego imienia Wibeke lub Wibeche, które z kolei ma korzenie germańskie. Jego etymologia nie jest całkowicie jednoznaczna, jednak najczęściej przyjmuje się, że pochodzi od dawnych germańskich członów związanych z walką lub bitwą. Imię rozpowszechniło się przede wszystkim w krajach skandynawskich, szczególnie w Szwecji, gdzie do dziś można spotkać wiele kobiet noszących to imię. Jedną z nich jest słynna autorka kryminałów - Viveca Sten.

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Znaczenie imienia Viveca

W zależności od interpretacji źródeł, imieniu Viveca przypisuje się znaczenia takie jak:"kobieta walcząca", "wojowniczka","ta, która jest silna w walce". Osoby noszące to imię są często postrzegane jako niezależne, zdecydowane, ambitne i odważne. W kulturze skandynawskiej Viveca kojarzy się również z elegancją oraz wewnętrzną siłą.

Popularność imienia Viveca w Polsce

W Polsce imię Viveca należy do bardzo rzadkich. Nie występuje ono wśród popularnych imion nadawanych nowo narodzonym dziewczynkom i jest spotykane sporadycznie. Jego egzotyczne brzmienie oraz skandynawskie pochodzenie sprawiają jednak, że może zainteresować rodziców poszukujących oryginalnego i niepowtarzalnego imienia dla córki. Według rejestru danych PESEL imię to w Polsce nosi zaledwie 3 kobiety, co plasuje je na odległej, 14 833. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju.

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