Zanim schowasz meble ogrodowe na jesień, zrób jedną rzecz. Wiosną sobie podziękujesz

Koniec lata to dobry moment, aby pomyśleć o odpowiednim przygotowaniu ogrodu, tarasu lub balkonu na chłodniejsze miesiące i zadbać o rzeczy, które przez zimę nie będą używane.

Samo schowanie mebli w zamkniętym miejscu może nie wystarczyć, dlatego przed rozpoczęciem przechowywania warto poświęcić chwilę na ich odpowiednie przygotowanie.

Dokładne zadbanie o wyposażenie pod koniec sezonu może uchronić je przed problemami, które po kilku miesiącach przechowywania byłyby znacznie trudniejsze do usunięcia.

Warto również zwrócić uwagę na materiał, z którego wykonane są meble, ponieważ poszczególne powierzchnie mogą wymagać nieco innego sposobu pielęgnacji i zabezpieczenia przed kolejnym sezonem.

Samo schowanie ich do garażu, piwnicy czy domku narzędziowego może jednak nie wystarczyć. Kurz, wilgoć, resztki ziemi i zabrudzenia pozostawione na powierzchni przez kilka miesięcy mogą sprawić, że wiosną meble będą wymagały znacznie więcej pracy.

Zobacz też: Ta roślina wygląda niepozornie, ale przy odpowiedniej pielęgnacji potrafi zachwycać miesiącami. Goście pytają, skąd ją mam

Najpierw dokładnie je wyczyść

Przed schowaniem mebli warto dokładnie je umyć i wysuszyć. To szczególnie ważne w przypadku kompletów, które przez całe lato stały na zewnątrz. Na powierzchniach mogą znajdować się pyłki, ziemia, resztki jedzenia czy ptasie odchody.

Do czyszczenia najlepiej dobrać środek odpowiedni do konkretnego materiału. Drewno wymaga innego traktowania niż metal, tworzywo sztuczne czy technorattan. Po umyciu meble powinny całkowicie wyschnąć. Schowanie wilgotnych elementów w zamkniętym pomieszczeniu może sprzyjać powstawaniu pleśni i nieprzyjemnego zapachu.

Eska Summer City - 27. Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo Gołdap 2026

W przypadku mebli drewnianych warto dodatkowo sprawdzić zalecenia producenta dotyczące impregnacji. Jeśli materiał tego wymaga, koniec sezonu jest dobrym momentem na odpowiednią konserwację.

Zadbaj również o poduszki

Nie zapominaj o tekstyliach. Poduszki i siedziska powinny być wyprane lub dokładnie oczyszczone i całkowicie suche, zanim trafią do miejsca przechowywania.

Najlepiej przechowywać je w suchym i przewiewnym miejscu, zabezpieczone przed kurzem. Jeśli nie masz dużo przestrzeni, przydadzą się pojemniki przeznaczone do przechowywania tekstyliów.

Poświęcenie kilkudziesięciu minut pod koniec sezonu może znacząco ułatwić rozpoczęcie kolejnego. Wiosną wystarczy wyjąć czyste i odpowiednio zabezpieczone meble zamiast zaczynać sezon od wielkiego szorowania.