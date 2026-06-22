Umknęło Ci święto 23 czerwca? Pomysły na szybki prezent na Dzień Ojca na ostatnią chwilę

Przeżycia zamiast przedmiotów, czyli ratunkowe e-vouchery dla taty

Kto powiedział, że najlepszy upominek musi być zapakowany w papier i mieć fizyczną formę? Jeśli czas ucieka niebłagalnie, z pomocą przychodzą vouchery na przeżycia. Ich największą zaletą (poza gwarancją niesamowitych wspomnień) jest to, że trafiają na Twoją skrzynkę mailową w kilkanaście sekund po opłaceniu zamówienia. Wystarczy je wydrukować i włożyć do ładnej koperty.

Zastanów się, o czym Twój tata zawsze marzył, ale szkoda było mu na to czasu lub pieniędzy. Oto kilka pewniaków:

jazda sportowym autem - voucher na przejazd Ferrari, Porsche lub Mustangiem po profesjonalnym torze wyścigowym to spełnienie chłopięcych marzeń wielu ojców.

- voucher na przejazd Ferrari, Porsche lub Mustangiem po profesjonalnym torze wyścigowym to spełnienie chłopięcych marzeń wielu ojców. wizyta na strzelnicy - świetny sposób na rozładowanie stresu pod okiem instruktora. Wybierz pakiet z różnymi rodzajami broni palnej.

- świetny sposób na rozładowanie stresu pod okiem instruktora. Wybierz pakiet z różnymi rodzajami broni palnej. degustacja z ekspertem - jeśli tata jest koneserem, warsztaty kiperskie, degustacja whisky z sommelierem lub kurs parzenia kawy alternatywnej z pewnością przypadną mu do gustu.

Kulturalne subskrypcje – szybki prezent na Dzień Ojca na dłużej

Twój tata jest molem książkowym, a może uwielbia majsterkować w garażu przy dźwiękach dobrej muzyki lub ciekawych rozmów? Cyfrowe subskrypcje to fantastyczny szybki prezent na Dzień Ojca, o którym możesz pomyśleć zaledwie na pięć minut przed rodzinnym obiadem, a będzie mu służył przez wiele miesięcy. Wykupienie dostępu to kilka kliknięć. Co sprawdzi się najlepiej?

Abonament na audiobooki i e-booki. Serwisy takie jak Audioteka, Storytel czy Legimi to raj dla miłośników literatury. Idealne umilacze w drodze do pracy czy podczas koszenia trawnika.

Serwisy takie jak Audioteka, Storytel czy Legimi to raj dla miłośników literatury. Idealne umilacze w drodze do pracy czy podczas koszenia trawnika. Dostęp do platform streamingowych. Jeśli tata narzeka, że „w telewizji nic nie ma”, podaruj mu kartę podarunkową do Netflixa, HBO Max czy Disney+. Wreszcie nadrobi kultowe seriale.

Jeśli tata narzeka, że „w telewizji nic nie ma”, podaruj mu kartę podarunkową do Netflixa, HBO Max czy Disney+. Wreszcie nadrobi kultowe seriale. Konto Premium w aplikacji muzycznej. Spotify bez reklam to niesamowita wygoda. Stwórz mu na start dedykowaną playlistę z przebojami z lat jego młodości – gwarantujemy uśmiech wzruszenia!

W galerii poniżej znajdziesz gotowe do wysłania kartki z życzeniami na Dzień Ojca

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Błyskawiczne zakupy stacjonarne, ale w dobrym guście

Jeśli mimo wszystko wolisz wręczyć coś materialnego i masz po drodze chociaż jeden otwarty sklep, omiń szerokim łukiem przypadkowe zestawy na supermarketowych wyspach. Nawet robiąc zakupy rzutem na taśmę, możesz wykazać się świetnym smakiem. Skieruj swoje kroki do lokalnej księgarni lub sklepu specjalistycznego. Zamiast kupować byle co, postaw na jakość.

Świeżo palona kawa z lokalnej palarni. Wystarczy paczka ziaren o profilu smakowym dopasowanym do preferencji taty (np. czekoladowo-orzechowym), by sprawić mu ogromną radość każdego poranka.

Wystarczy paczka ziaren o profilu smakowym dopasowanym do preferencji taty (np. czekoladowo-orzechowym), by sprawić mu ogromną radość każdego poranka. Wciągająca lektura. Zapytaj księgarza o najnowsze hity. Najnowszy kryminał ulubionego polskiego autora lub świetnie napisana biografia znanej postaci historycznej to zawsze bezpieczny wybór.

Podaruj mu to, co najcenniejsze – swój czas

Zastanawiasz się, co najbardziej ucieszy tatę, który zawsze powtarza, że „on przecież niczego nie potrzebuje”? Odpowiedź jest banalnie prosta: Ty i Twój wolny czas. W świecie, w którym wszyscy ciągle gdzieś pędzą, uwaga poświęcona drugiej osobie stała się dobrem luksusowym.

Zrób to jednak z pomysłem. Przygotuj domowy voucher na „Dzień Ojca z synem/córką”. Może to być obietnica wspólnego wyjścia na ryby, bilet na mecz jego ulubionej drużyny, na który pójdziecie razem, albo zaproszenie na uroczystą kolację, którą od A do Z ugotujesz w jego kuchni. Taki upominek nie kosztuje wiele wysiłku przy przygotowaniach, a zostawia w sercu najwięcej ciepła.