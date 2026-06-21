Najlepszy prezent dla taty na Dzień Ojca. Odkryj hity, które zachwycą każdego rodzica

Technologiczne hity, które ułatwią codzienność

Zamiast kolejnego krawata, warto spojrzeć w stronę nowoczesnych gadżetów. Jeśli gorączkowo myślisz, co kupić tacie na Dzień Ojca, aby upominek był nie tylko ładny, ale i maksymalnie użyteczny, postaw na elektronikę noszoną. Obecne trendy wyraźnie pokazują, że ojcowie coraz chętniej i świadomiej monitorują swoje zdrowie oraz codzienną aktywność.

Strzałem w dziesiątkę będzie nowoczesny smartwatch lub smartband. Dla taty, który biega, regularnie spaceruje lub jeździ na rowerze, genialnie sprawdzi się zaawansowany model sportowy, taki jak chociażby Garmin Forerunner 165. Z kolei jako świetny, dyskretny gadżet budżetowy do mierzenia kroków i tętna idealnie nada się popularny Xiaomi Smart Band 9. A jeśli wciąż analizujesz, jaki prezent na Dzień Ojca sprawdzi się w aucie, pomyśl o wysokiej klasy wideorejestratorze. To podarunki, które realnie podnoszą bezpieczeństwo i komfort życia.

Wspólne chwile zamiast rzeczy – podaruj emocje

Kupowanie przedmiotów dla kogoś, kto „ma już wszystko”, bywa niezwykle frustrujące. A gdyby tak zrezygnować z materialnych paczek i wręczyć piękne wspomnienia? Według ekspertów od upominków, najlepszy prezent na Dzień Ojca to często wspólnie spędzony czas. To sprawdzony trend, który buduje relacje znacznie silniej niż najdroższe akcesoria.

Pomyśl o niezrealizowanych marzeniach swojego rodzica. Wśród polecanych propozycji królują vouchery na profesjonalną degustację rzemieślniczej kawy lub rzemieślniczych serów. Dla fanów adrenaliny świetnym wyborem będą bilety na wyścig gokartami na lokalnym torze, a dla prawdziwych miłośników motoryzacji – wynajęcie klasycznego lub sportowego auta na weekendową przejażdżkę za miasto. To niebanalne pomysły na prezent na Dzień Ojca, które wyrwą Was z rutyny i pozwolą na chwilę oddechu.

W galerii poniżej znajdziesz gotowe do wysłania kartki z życzeniami na Dzień Taty

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Kultura i styl dla domatora

Często najprostsze rozwiązania okazują się najbardziej trafione, o ile zadbamy o ich najwyższą jakość. Jeśli wpisujesz w wyszukiwarkę zapytanie, co można kupić na Dzień Ojca, gdy tata najchętniej relaksuje się w domowym zaciszu, sięgnij po sprawdzone bestsellery. Wciągająca, wspaniale wydana lektura czy elegancki, męski zapach to klasyka, która absolutnie zawsze zachwyca.

Zaskocz go wybitną literaturą dopasowaną do jego gustu. Miłośnika fantastyki ucieszy trzymający w napięciu „Projekt Hail Mary” Andy'ego Weira, a fana gęstych zagadek wgniecie w fotel świetny polski kryminał, na przykład „Gołoborze” Macieja Siembiedy. Jeżeli jednak wolisz pójść w stronę elegancji, postaw na nietuzinkowe, trwałe perfumy, jak choćby Armani Stronger with You Powerfully lub eleganckie kompozycje od marki Jo Malone. Taki gest bezbłędnie pokaże, że doskonale znasz i szanujesz jego preferencje.

Król grilla i mistrz warsztatu – upominki praktyczne

Dla wielu ojców koniec czerwca to wymarzony środek intensywnych prac w ogrodzie i weekendowego grillowania. Jeśli Twój tata uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu, praktyczne akcesoria sprawią mu ogromną radość. Zrezygnuj jednak ze zwykłych, tanich fartuchów ze śmiesznym napisem. Zamiast tego postaw na pełen profesjonalizm, który sprawi, że poczuje się jak kulinarny ekspert.

Rewelacyjnym wyborem będzie nowoczesny, bezprzewodowy termometr do mięsa, który raz na zawsze zakończy zgadywanie „czy ta karkówka jest już gotowa”. Możesz też dobrać do niego estetycznie wydaną książkę z nowymi przepisami i technikami od marki Weber. Z kolei dla zagorzałego majsterkowicza solidny, modułowy organizer narzędziowy do garażu wywoła uśmiech dumy. To idealny dowód na to, że przedmioty codziennego użytku mogą być rewelacyjnym podarunkiem, jeśli tylko precyzyjnie odpowiadają na pasje obdarowanego.