Dla majsterkowicza, kierowcy i gadżeciarza. Praktyczny prezent na Dzień Ojca na każdą kieszeń

W królestwie narzędzi. Czym zaskoczyć majsterkowicza?

Kupowanie kolejnego zestawu śrubokrętów dla taty, który potrafi naprawić wszystko, mija się z celem. Prawdopodobnie ma już w swoim garażu imponującą kolekcję. Warto postawić na sprytne innowacje, które ułatwią mu pracę i o których sam by nie pomyślał.

Magnetyczna opaska na nadgarstek. Absolutny hit za kilkadziesiąt złotych. Koniec z gubieniem śrubek i gwoździ podczas pracy na drabinie. Prosty i niesamowicie użyteczny gadżet.

Absolutny hit za kilkadziesiąt złotych. Koniec z gubieniem śrubek i gwoździ podczas pracy na drabinie. Prosty i niesamowicie użyteczny gadżet. Cyfrowa miarka lub poziomica laserowa. Nowoczesne narzędzie, które przyspiesza domowe pomiary, daje perfekcyjną dokładność i eliminuje irytujące błędy przy wierceniu otworów.

Nowoczesne narzędzie, które przyspiesza domowe pomiary, daje perfekcyjną dokładność i eliminuje irytujące błędy przy wierceniu otworów. Kompaktowy multitool. Markowe narzędzie wielofunkcyjne (np. legendarnej firmy Leatherman), to klasyka, która nigdy nie zawodzi. Aby nadać mu osobisty charakter, zamów wersję ze spersonalizowanym grawerem.

Dla króla szos. Praktyczne akcesoria do auta

Jeśli Twój tata traktuje swój samochód jak członka rodziny i uwielbia spędzać czas za kółkiem, celuj w upominki motoryzacyjne. Zapomnij jednak o tanich zapachach na lusterko – postaw na sprzęt, który realnie podniesie komfort i bezpieczeństwo jego podróży.

Adapter do bezprzewodowego CarPlay / Android Auto. To niezwykle praktyczny prezent na Dzień Ojca . Jeśli auto taty obsługuje te systemy tylko po kablu, niewielki moduł uwolni go wreszcie od irytującej plątaniny przewodów.

To niezwykle . Jeśli auto taty obsługuje te systemy tylko po kablu, niewielki moduł uwolni go wreszcie od irytującej plątaniny przewodów. Zestaw profesjonalnych kosmetyków. Komplet do detailingu, na przykład wysokiej jakości japoński wosk ochronny, to strzał w dziesiątkę dla fana lśniących czterech kółek. Satysfakcja z samodzielnego nałożenia gwarantowana!

Komplet do detailingu, na przykład wysokiej jakości japoński wosk ochronny, to strzał w dziesiątkę dla fana lśniących czterech kółek. Satysfakcja z samodzielnego nałożenia gwarantowana! Lokalizator Bluetooth / GPS. Niewielki brelok w stylu Apple AirTag czy Samsung SmartTag 2, który ukryty w aucie da tacie spokój ducha, a przy okazji błyskawicznie ułatwi znalezienie wozu na ogromnym parkingu przed hipermarketem.

W galerii poniżej znajdziesz gotowe do wysłania kartki z życzeniami na Dzień Taty

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Technologia ułatwiająca życie, czyli raj dla gadżeciarza

Twój tata lubi nowinki technologiczne, ale twierdzi, że szkoda mu na nie pieniędzy? To idealna okazja, by sprawić mu radość. Co ważne, świetny i funkcjonalny sprzęt wcale nie musi kosztować fortuny.

Szybka ładowarka sieciowa GaN (min. 65W). Brzmi niepozornie? To prawdziwy "game changer". Jedna kostka wielkości pudełka zapałek, która dzięki nowej technologii błyskawicznie i bezpiecznie naładuje jednocześnie jego smartfon, tablet, a nawet laptopa.

Brzmi niepozornie? To prawdziwy "game changer". Jedna kostka wielkości pudełka zapałek, która dzięki nowej technologii błyskawicznie i bezpiecznie naładuje jednocześnie jego smartfon, tablet, a nawet laptopa. Bezprzewodowy kompresor akumulatorowy. Elektryczna, poręczna pompka to genialny gadżet, który powinien znaleźć się w każdym męskim plecaku. Pomoże bez wysiłku dopompować opony w aucie czy rowerze.

Elektryczna, poręczna pompka to genialny gadżet, który powinien znaleźć się w każdym męskim plecaku. Pomoże bez wysiłku dopompować opony w aucie czy rowerze. Elektroniczny wkrętak precyzyjny. Akumulatorowy mini-śrubokręt w eleganckim etui to marzenie każdego fana elektroniki. Idealnie sprawdzi się przy rozkręcaniu laptopa, naprawie okularów czy majstrowaniu przy drobnych podzespołach.

Liczy się gest i... wspólnie spędzony czas

Wybierając upominek dla ojca, pamiętaj, że najlepsze podarunki to te, które pokazują, że uważnie go słuchamy i znamy jego pasje. Użyteczny gadżet to świetny wybór na 23 czerwca, ale postaraj się dodać do niego coś od serca. Własnoręcznie wypisana kartka z życzeniami, dobra kawa wypita w spokoju, czy propozycja wspólnego przetestowania nowego sprzętu w garażu, zazwyczaj znaczą dla niego więcej niż cena na paragonie. Niezależnie od tego, co ostatecznie wybierzesz z naszej listy, zadbaj o to, by w tym szczególnym dniu tata poczuł się doceniony.