Klasyczna fryzura na siwe włosy to wiosenny hit w salonach. Ta fryzura spektakularnie odejmuje lat

Początek wiosny sprzyja metamorfozom, a na dojrzałe panie czeka gorący trend fryzjerski.

Tradycyjny bob z cieniowaniem w okolicach twarzy perfekcyjnie podkreśla naturalny, srebrny odcień kosmyków.

To eleganckie cięcie błyskawicznie odmładza wizerunek i bez problemu dopasowuje się do każdego kształtu twarzy.

Sprawdź zasady układania najpopularniejszej fryzury tego sezonu i ciesz się zachwycającym wyglądem każdego dnia.

Modna fryzura na siwe włosy podbija polskie salony. Wiosenny trend dla kobiet po 50-tce

Wraz z nadejściem cieplejszych dni klientki ruszają do gabinetów fryzjerskich, szukając sposobu na gruntowną regenerację zniszczonych zimą kosmyków i całkowite odświeżenie swojego wizerunku. Wybór odpowiednio dopasowanego uczesania stanowi fundament budowania codziennej pewności siebie. Klientki po 50. roku życia zazwyczaj decydują się na krótkie cięcia, ceniąc ich niesamowitą wygodę oraz szeroki wachlarz wariantów modelowania w domowych warunkach. Ostatnie sezony pokazują wyraźny zwrot w stronę naturalności, dlatego dojrzałe panie coraz częściej z dumą prezentują swoje siwe włosy. Profesjonaliści udowadniają, że srebrzysty odcień wcale nie musi dodawać lat, a doskonale wpisuje się w nowoczesne trendy. Zdaniem stylistów najlepszym rozwiązaniem dla tej grupy wiekowej pozostaje tradycyjny bob, wzbogacony o delikatnie cieniowane pasma otaczające twarz. Taki wariant strzyżenia znakomicie harmonizuje z naturalną siwizną, a elastyczność w codziennym układaniu kosmyków pozwala na idealne dopasowanie kształtu fryzury do indywidualnych rysów twarzy.

Odmładzający bob na siwych włosach to murowany hit tej wiosny

Tradycyjna forma tego cięcia nie wychodzi z mody i zapowiada się na absolutny przebój nadchodzących miesięcy. Klientki salonów fryzjerskich już teraz masowo decydują się na ten wariant, uznając go za najlepszy sposób na wyeksponowanie srebrnych pasm. Całość opiera się na sprawdzonym schemacie, w którym włosy opadają do poziomu brody, pozostając nieco dłuższe z przodu i wyraźnie krótsze na karku. Specjaliści doradzają dojrzałym paniom połączenie tego strzyżenia z lekko postrzępioną grzywką zaczesaną na bok. To niezwykle eleganckie rozwiązanie zauważalnie odejmuje lat i gwarantuje w 100% nowoczesny wygląd każdej kobiecie. Uniwersalność uczesania polega na tym, że doskonale pasuje zarówno do owalnych, kwadratowych, jak i okrągłych twarzy. Charakter fryzury można bez problemu zmieniać na co dzień, nosząc idealnie proste kosmyki lub nakręcając je na lokówkę.

