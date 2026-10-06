Ucieczka przed policją w Lubinie. 23-letni kierowca uderzył samochodem w budynek

Nocna próba kontroli drogowej w Lubinie

Policjanci z wydziału prewencji patrolujący ulice Lubina zwrócili uwagę na kierowcę Opla, którego zachowanie na widok radiowozu wydało im się nerwowe. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić dokumenty mężczyzny i użyli sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych, aby zatrzymać auto. Kierujący początkowo zastosował się do poleceń i zatrzymał się przed sygnalizatorem nadającym czerwone światło. W tym czasie mundurowi wskazali mu bezpieczne miejsce do przeprowadzenia kontroli, a mężczyzna potwierdził, że wykona to polecenie.

Pościg ulicami miasta zakończony kolizją

Sytuacja zmieniła się w momencie, gdy na sygnalizatorze zapaliło się zielone światło. Kierowca gwałtownie skręcił w ulicę Sikorskiego i podjął próbę ucieczki przed patrolem. Policjanci natychmiast ruszyli za nim w pościg i przekazali informację o zdarzeniu oficerowi dyżurnemu jednostki. Po kilku minutach jazdy 23-latek stracił panowanie nad pojazdem i z dużą siłą uderzył w barierkę, a następnie w budynek. Funkcjonariusze zatrzymali kierującego, którym okazał się mieszkaniec Leszna, oraz podróżującą z nim 18-letnią kobietę z gminy Lubin.

Brak uprawnień oraz konsekwencje prawne

Zarówno kierowca, jak i pasażerka nie chcieli pomocy medycznej ani badania przez ratowników, ponieważ stwierdzili, że nie odnieśli żadnych obrażeń. Podczas dalszych czynności policjanci potwierdzili, że 23-latek nie miał wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo okazało się, że Opel nie posiadał aktualnych badań technicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC. Samochód został zabezpieczony procesowo, a mężczyzna został przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Zarzuty i kara do 5 lat pozbawienia wolności

Mieszkaniec Leszna odpowie teraz przed sądem za ucieczkę przed policją oraz prowadzenie auta bez odpowiednich uprawnień. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo mężczyzna musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi i opłatą na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za brak polisy OC. Mundurowi przypominają, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej pomimo wyraźnych sygnałów jest przestępstwem, które stwarza zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.

Źródło: Policja.pl