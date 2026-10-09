Twoje włosy zaczęły wypadać garściami? Jesienią wzbogać swoją dietę o te produkty, a pasma znów będą lśniące i grube. Sposoby na wypadanie włosów

Jesienią wiele osób doświadcza osłabienia i wypadania włosów, często po letnich uszkodzeniach oraz w wyniku zmian sezonowych.

Odpowiednio skomponowana dieta może znacząco poprawić kondycję włosów.

Nasilone lub długotrwałe wypadanie włosów, a także wyraźne przerzedzenia, powinny skłonić do konsultacji z lekarzem w celu wykluczenia poważniejszych przyczyn.

Po lecie nasze kosmyki mogą być osłabione przez słońce, słoną wodę i częste korzystanie z basenu. Do tego dochodzą zmiany sezonowe, a niekiedy również stres i niedobory pokarmowe. Efekt? Włosy stają się kruche, tracą sprężystość i zostają na szczotce w większej ilości niż zwykle. Dobra wiadomość jest taka, że odpowiednio skomponowana dieta może pomóc im odzyskać dobrą kondycję.

Białko to podstawa. Jedz te produkty, a odczujesz różnicę

Włosy zbudowane są głównie z keratyny, czyli białka, dlatego jego odpowiednia ilość w diecie ma znaczenie. Warto regularnie jeść jajka, ryby, chude mięso oraz rośliny strączkowe. To produkty, które dostarczają organizmowi aminokwasów potrzebnych do budowy tkanek. Na talerzu dobrze uwzględnić także tłuste ryby morskie, takie jak łosoś czy sardynki. Zawierają kwasy omega-3 i inne cenne składniki odżywcze, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Pestki dyni i orzechy na osłabione kosmyki

Jesienią łatwo znaleźć produkty które mogą wpłynąć na kondycję naszych włosów. Są nim pestki dyni, nasiona słonecznika i orzechy. Dostarczają między innymi cynku, witaminy E oraz zdrowych tłuszczów. Cynk uczestniczy w wielu procesach zachodzących w organizmie, a jego niedobór może wiązać się z pogorszeniem kondycji włosów. W jadłospisie warto uwzględnić również produkty bogate w żelazo, na przykład soczewicę, fasolę i mięso. Pierwiastek ten jest niezbędny do prawidłowego transportu tlenu. Jego niedobór bywa jedną z przyczyn nadmiernego wypadania włosów.

Warto włączyć do diety jesienne owoce i warzywa

Nie zapominajmy także o produktach sezonowych. Jabłka, śliwki, dynia, papryka i jarmuż dostarczają witamin oraz innych związków wspierających codzienną dietę. Szczególnie warto pamiętać o witaminie C, która zwiększa przyswajanie żelaza pochodzącego z produktów roślinnych. Najlepiej komponować posiłki tak, by nie zabrakło w nich różnych grup produktów. Jeden składnik nie zdziała cudów, ale regularność może przynieść korzyści całemu organizmowi.

Kiedy wypadanie włosów powinno zaniepokoić?

Sezonowe wypadanie włosów może być przejściowe, jednak nie należy wszystkiego zrzucać na jesienne przesilenie. Jeśli problem jest nasilony, utrzymuje się przez kilka miesięcy lub pojawiają się wyraźne przerzedzenia, warto skonsultować się z lekarzem. Przyczyną mogą być między innymi niedobory, zaburzenia hormonalne albo inne problemy zdrowotne.

13