Thibaut Courtois na mistrzostwach świata. Historyczny mecz bramkarza

Bramkarze na mistrzostwach świata

Belgijski bramkarz rozpoczął mecz z USA w podstawowym składzie. To dla niego wyjątkowe wydarzenie, ponieważ zaliczył dwudziesty występ na mundialu w swojej dotychczasowej karierze. Wynik ten stawia go w ścisłej czołówce historycznej klasyfikacji bramkarzy na mistrzostwach świata.

W tym zestawieniu Courtois zrównał się z Francuzem Hugo Llorisem, który również ma na koncie 20 meczów. Obu wyprzedza jedynie Niemiec Manuel Neuer, który do tej pory zaliczył 23 spotkania na mundialach. Wyniki te pokazują ogromne doświadczenie i stałą formę tych zawodników na arenie międzynarodowej.

Kto jest absolutnym rekordzistą?

Jeśli chodzi o wszystkich zawodników, bez podziału na pozycje, liderem klasyfikacji wszech czasów jest Argentyńczyk Lionel Messi. Ten utytułowany piłkarz wystąpił w 30 meczach na mistrzostwach świata. Jego wynik to absolutny rekord turnieju.

Co więcej, Messi ma wciąż szansę na śrubowanie tego historycznego rezultatu. Ponieważ bierze udział w obecnie trwającej edycji mistrzostw, z każdym kolejnym spotkaniem może poprawiać swój dotychczasowy dorobek i oddalać się od reszty stawki.