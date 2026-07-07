MŚ 2026. Belgia gromi reprezentację USA i awansuje dalej

Belgia deklasuje USA podczas MŚ 2026

Reprezentacja USA przegrała z Belgią 1:4 w spotkaniu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Mecz odbył się na stadionie w Seattle. Do przerwy europejski zespół prowadził 2:1, prezentując bardzo skuteczną grę ofensywną. Na trybunach zasiadło dokładnie 66 925 kibiców, którzy obserwowali ten zacięty pojedynek. Arbitrem głównym tego widowiska był jordański sędzia Adham Makhadmeh.

Festiwal strzelecki rozpoczął Charles De Ketelaere, który zdobył pierwszą bramkę już w dziewiątej minucie. Amerykanie zdołali odpowiedzieć w 31. minucie. Malik Tillman trafił do siatki bezpośrednio z rzutu wolnego, dając swojej drużynie chwilową nadzieję na wyrównaną walkę. Radość gospodarzy nie trwała jednak długo. Zaledwie dwie minuty później Charles De Ketelaere ponownie wpisał się na listę strzelców.

Z kim zagra Belgia w ćwierćfinale?

W drugiej połowie spotkania europejska drużyna kontynuowała swoją dominację na boisku. W 57. minucie Hans Vanaken podwyższył prowadzenie, co znacząco utrudniło sytuację reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Amerykańscy zawodnicy otrzymali w tym meczu dwie żółte kartki. Zostali nimi ukarani Weston McKennie oraz zdobywca jedynego gola dla USA, Malik Tillman. Wynik spotkania w doliczonym czasie gry, dokładnie w 93. minucie, ustalił doświadczony Romelu Lukaku.

Dzięki temu zdecydowanemu zwycięstwu Belgowie zagwarantowali sobie miejsce w najlepszej ósemce turnieju. W nadchodzącym meczu ćwierćfinałowym zmierzą się z reprezentacją Hiszpanii. Hiszpanie wcześniej pokonali Portugalię w stosunku 1:0. Będzie to kolejne niezwykle ważne spotkanie dla obu europejskich potęg piłkarskich w trwających mistrzostwach świata. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych ostatecznie żegna się z turniejem na etapie 1/8 finału.