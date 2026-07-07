Cristiano Ronaldo rozegrał ostatni mundial. Jaka będzie przyszłość legendarnego piłkarza?

Pożegnanie z mistrzostwami świata w Dallas

Reprezentacja Portugalii zakończyła zmagania w tegorocznym turnieju w Ameryce Północnej na etapie jednej ósmej finału. Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego przegrała z Hiszpanią 0:1, co bezpowrotnie przekreśliło jej szanse na upragniony medal. Dla kapitana zespołu Cristiano Ronaldo był to szósty mundial w bogatej karierze sportowej. Osiągnięcie to czyni go współrekordzistą pod względem liczby udziałów w globalnym czempionacie. Ten wybitny wynik dzieli wyłącznie z argentyńskim weteranem Lionelem Messim, ponieważ meksykański bramkarz Guillermo Ochoa podczas dwóch ze swoich sześciu turniejów pozostawał jedynie na ławce rezerwowych.

Pomimo ogromnego rozczarowania wynikiem spotkania pucharowego, wybitny napastnik nie zadeklarował definitywnego rozstania z drużyną narodową. W dotychczasowych występach w kadrze zanotował 146 trafień w 233 rozegranych meczach oficjalnych. Statystyki te stanowią absolutne i historyczne rekordy w skali całego światowego futbolu. Decyzja dotycząca ewentualnej kontynuacji gry w reprezentacyjnej koszulce ma zapaść po dogłębnej analizie sytuacji przez samego gracza. Dziennikarze zgromadzeni w Stanach Zjednoczonych usłyszeli od zawodnika jasny komunikat o rezygnacji z kolejnych startów na tej najważniejszej imprezie.

- To były moje ostatnie mistrzostwa świata. Teraz będę miał czas, żeby się zastanowić, żeby uniknąć pochopnych decyzji – oświadczył 41-latek po spotkaniu w Dallas w strefie mieszanej.

Jakie sukcesy Portugalczyk odniósł z kadrą?

Podczas oceny swoich lat w drużynie narodowej, legendarny zawodnik przypomniał o historycznych triumfach portugalskiej piłki. Największym powodem do dumy pozostaje dla niego zwycięstwo w mistrzostwach Europy we Francji w 2016 roku. Później reprezentacja pod jego wodzą dorzuciła do gabloty dwa prestiżowe zwycięstwa w Lidze Narodów. Te wygrane miały miejsce w 2019 oraz 2025 roku, co trwale zmieniło pozycję kraju w europejskim futbolu. Sam napastnik z ogromną satysfakcją zaznaczył, że przed jego erą ojczysta drużyna nie odnosiła tak spektakularnych i mierzalnych sukcesów.

Utytułowany zdobywca Złotej Piłki nie ukrywał ogromnego smutku z powodu okoliczności odpadnięcia z mistrzostw świata. Porażka na wczesnym etapie fazy pucharowej w Ameryce Północnej okazała się wyjątkowo trudnym doświadczeniem dla całej kadry. Mimo bolesnej przegranej doświadczony kapitan opuszcza mundial z poczuciem maksymalnego zaangażowania w grę. Sportowiec w pełni zaakceptował naturalną kolej rzeczy w sportowej rywalizacji, gdzie wspaniałe zwycięstwa systematycznie przeplatają się z porażkami. W ten symboliczny sposób ostatecznie zamknął swój niezwykle bogaty rozdział występów na arenie światowego czempionatu.

- Najważniejszy tytuł, jaki zdobyłem z reprezentacją, są mistrzostwa Europy w 2016 roku, dla mnie równie ważne, co mistrzostwa świata. Dlatego, powtarzam, odchodzę z czystym sumieniem. Dałem z siebie wszystko i to wszystko. Jutro jest kolejny dzień, życie toczy się dalej – dodał.

- Zdobyłem trzy tytuły dla Portugalii. Przed Cristiano nie było żadnych tytułów, więc jestem szczęśliwy – podkreślił.