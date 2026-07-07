MŚ 2026. Czy reprezentację Portugalii czeka trzęsienie ziemi po porażce z Hiszpanią?

Kto zastąpi Roberto Martineza na stanowisku selekcjonera?

Odpadnięcie z piłkarskich mistrzostw świata wywołało w kraju natychmiastowe reakcje. W poniedziałek do dymisji podał się dotychczasowy trener kadry Roberto Martinez. Telewizja SIC oraz Radio Renascenca informują, że nowym szkoleniowcem najprawdopodobniej zostanie rodzimy kandydat. Według portugalskiego dziennika „A Bola” głównym faworytem do przejęcia sterów jest Jorge Jesus. To doświadczony szkoleniowiec, który prowadził między innymi saudyjskie Al-Nassr, Flamengo Rio de Janeiro oraz Benficę i Sporting.

Dziennikarze otwarcie krytykują Pedro Proencę, obecnego prezesa Portugalskiej Federacji Piłkarskiej (FPF). Zarzucają mu brak przejrzystości w kwestii przyszłości selekcjonera jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw. W mediach pojawiają się doniesienia, że Roberto Martinez miał już wcześniej uzgodniony kontrakt z nowym pracodawcą. Portugalscy komentatorzy wskazują, że zmiana na stanowisku trenera pociągnie za sobą kolejne ważne decyzje. Nowa era pod wodzą Jorge'a Jesusa będzie oznaczała gruntowne odmłodzenie i przebudowę całej drużyny narodowej.

Ostra krytyka Cristiano Ronaldo po opuszczeniu turnieju

Zmiana trenera to nie jedyny problem, z którym musi zmierzyć się tamtejsza federacja. Zgodnie z przewidywaniami komentatorów sportowych, z grą w barwach narodowych powinien ostatecznie pożegnać się 41-letni Cristiano Ronaldo. Kapitan drużyny znalazł się w ogniu ostrej krytyki po poniedziałkowym starciu z reprezentacją Hiszpanii. Dziennikarze zarzucają mu wymuszanie gry w wyjściowym składzie pomimo wyraźnych braków w kondycji fizycznej. Eksperci twierdzą również, że zawodnik starał się za wszelką cenę podporządkować ustawienie całego zespołu pod swoje własne oczekiwania.

Byli reprezentanci kraju, Marco Caneira oraz Maniche, dostrzegli dobre wejście zespołu w spotkanie z Hiszpanią. Jednocześnie stanowczo skrytykowali oni bardzo nierówną, chwiejną formę poszczególnych piłkarzy na boisku. Porażka 0:1 przywołała w Portugalii wyjątkowo bolesne wspomnienia sprzed 22 lat. Tamtejsze media porównują to niepowodzenie do przegranej jednym golem z Grecją w finale mistrzostw Europy w Lizbonie. Całkowicie bezlitosny w swojej ocenie postawy drużyny podczas wszystkich spotkań mundialowych był natomiast inny były reprezentant, Ricardo Quaresma.