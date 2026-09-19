To ostatni dzwonek na koszenie trawnika przed zimą. Kiedy należy je wykonać? Nie przegap terminu, jeśli wiosną chcesz mieć bujny i gęsty trawnik

Jesień to czas kluczowych przygotowań ogrodu do zimy, a ostatnie koszenie trawnika ma kluczowy wpływ na jego wiosenną kondycję.

Niewłaściwa wysokość cięcia może poważnie zaszkodzić murawie, dlatego poznaj optymalną długość źdźbeł przed nadejściem mrozów.

Termin ostatniego koszenia nie jest stały - dowiedz się, jak precyzyjnie określić właściwy moment, by twój trawnik wiosną był bujny i zielony.

Nie ścinaj trawy zbyt krótko

Koszenie trawnika to jedna z tych czynności, którą wykonujemy w naszych ogrodach od wiosny do jesieni. Przed zimą nasz trawnik również wymaga ostatniego cięcia, jednak należy pamiętać, aby nie przycinać trawnika niemal przy samej ziemi. Źdźbła powinny wystawać na wysokość około 3 centymetrów nad ziemią. To niezwykle ważne, gdyż trawa musi mieć odpowiednią długość, aby lepiej poradzić sobie z zimowymi warunkami. Zbyt mocne skrócenie może ją osłabić. Z drugiej strony pozostawienie bardzo długich źdźbeł również nie jest dobrym pomysłem. Po koszeniu trzeba dokładnie zebrać skoszoną trawę. Pozostawione resztki mogą ograniczać dostęp powietrza do murawy. Jesienią warto również regularnie usuwać opadające liście, które zasłaniają trawnik i mogą sprzyjać rozwojowi mchu.

Jaką kupić kosiarkę, aby koszenie trawnika było łatwe?

Kiedy po raz ostatni skosić trawnik?

Nie ma jednej konkretnej daty, którą trzeba zaznaczyć w kalendarzu. Termin zależy przede wszystkim od pogody i tempa wzrostu trawy. Jednak ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, gdy źdźbła wyraźnie przestają rosnąć. Warto jednak obserwować swój trawnik, zamiast ślepo trzymać się konkretnej daty. Jeśli jesień jest wyjątkowo ciepła, trawa może nadal rosnąć. Z kolei po nadejściu chłodów nie ma sensu regularnie sięgać po kosiarkę. Najlepiej wybrać suchy dzień. Mokra murawa nie tylko gorzej znosi koszenie, ale może również utrudnić pracę urządzenia.

Jesienią ogród potrzebuje jeszcze kilku zabiegów

Ostatnie koszenie to nie wszystko. Przed zimą warto zadbać również o odpowiednie nawożenie. Jesienne nawozy powinny zawierać mniej azotu, a więcej potasu i fosforu, które wspierają przygotowanie murawy do trudniejszych warunków. Pomocne mogą być także wertykulacja i aeracja. Pierwsza pozwala usunąć martwe części roślin, druga poprawia napowietrzenie gleby. Dzięki temu woda i składniki mineralne mogą łatwiej docierać do korzeni.

Jeśli więc zależy ci na gęstym, zielonym trawniku w kolejnym sezonie, jesiennych prac lepiej nie odkładać na ostatnią chwilę. Ostatnie koszenie należy zazwyczaj wykonać na przełomie października i listopada, ale najważniejsza jest obserwacja pogody oraz tempa wzrostu trawy.

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