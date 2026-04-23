To najmodniejsza spódnica tej wiosny. W Reserved znajdziesz idealne modele

Zapomnij o mini i ołówkowej - rok 2026 przynosi powrót spódnicy, która podbija świat mody.

Kiedyś plażowy dodatek, teraz staje się hitem, łącząc swobodę z miejskim stylem.

Ten wszechstronny fason, idealny na wiosnę i lato, znajdziesz w popularnych sieciówkach, np. Reserved.

Mowa o spódnicy "sarong skirt", czyli modelu wiązanym na biodrach, który jeszcze do niedawna kojarzył się głównie z wakacyjną beztroską, plażą i lekkimi stylizacjami noszonymi podczas wakacji nad morzem. Przez lata sarong kojarzył się przede wszystkim z luźną chustą, którą narzucało się na strój kąpielowy, by przejść z leżaka do baru na plaży. Był praktyczny, wygodny i emanował swobodą. W 2026 roku ten element garderoby zdecydowanie wychodzi jednak poza urlopowy kontekst i staje się jednym z największych modowych hitów sezonu. Projektanci i stylistki na nowo odkryli potencjał tej prostej, a jednocześnie niezwykle efektownej formy. "Sarong skirt" przyciąga uwagę swoją lekkością, asymetrią oraz sposobem wiązania, który pozwala dopasować ją do sylwetki. Dzięki temu każda stylizacja nabiera swobodnego, ale jednocześnie bardzo stylowego charakteru. Co ważne, spódnica ta świetnie sprawdza się nie tylko na plaży - coraz częściej pojawia się w miejskich zestawach, łączona z koszulami, topami czy nawet marynarkami.

"Sarong skirt" to hit wiosny i lata 2026. Reserved oferuje szeroki wybór tego modelu

Ogromną zaletą tego trendu jest jego dostępność. "Sarong skirt" nie jest już zarezerwowana wyłącznie dla luksusowych marek - wręcz przeciwnie, można ją znaleźć w popularnych sieciówkach. Jedną z nich jest Reserved, gdzie pojawiają się różnorodne modele: od minimalistycznych, jednokolorowych fasonów po bardziej wyraziste, propozycje idealne na lato. W 2026 roku "sarong skirt" staje się symbolem połączenia wygody i nowoczesnej elegancji. To dowód na to, że moda coraz częściej czerpie inspiracje z prostych, funkcjonalnych rozwiązań, nadając im zupełnie nowy, uniwersalny wymiar.

17