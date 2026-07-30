To najbardziej kolorowe miasto na świecie. Z Polski dotrzesz tam w 4 godziny. Mnie zachwyciły w nim nie tylko kolory

Firma JustCover ogłosiła europejską stolicę najbardziej kolorowym miastem świata.

Miasto to wyróżnia się pastelowymi kamienicami, żółtymi tramwajami, azulejos i muralami, które tworzą unikalną, barwną mozaikę miejską.

W czołówce rankingu znalazły się również inne miasta, które zachwycają własną, unikalną paletą barw.

Wybór Lizbony jako najbardziej kolorowego miasta na świecie zupełnie mnie nie zdziwił. Stolica Portugalii od lat zachwyca turystów swoim wyjątkowym klimatem, który tworzą pastelowe kamienice wspinające się po wzgórzach, charakterystyczne żółte tramwaje, czerwone dachy oraz słynne azulejos, czyli ceramiczne płytki zdobiące elewacje budynków. Wszystkie te elementy tworzą niezwykle barwną mozaikę, która sprawia, że czujemy się, jakbyśmy przenieśli się do zupełnie innego, bajkowego wymiaru.

Lizbona została wybrana najbardziej kolorowym miastem na świecie

To jednak nie wszystkie kolory Lizbony. Do tego dochodzą murale, kolorowe uliczki dzielnicy Alfama oraz słynna różowa ulica Rua Nova do Carvalho. To właśnie połączenie tych elementów sprawiło, że na analizowanych zdjęciach wykryto ponad 2,6 miliona odcieni, co zapewniło Lizbonie pierwsze miejsce w rankingu. Choć malownicze uliczki Lizbony oraz znajdujący się niespełna godzinę od centrum stolicy Portugalii Pałac Pena, zrobiły na mnie ogromne wrażenie, to jednak podczas pobytu najbardziej zachwycił mnie Time Out Market, czyli nowoczesna hala gastronomiczno-handlowa zlokalizowana w historycznym budynku Mercado da Ribeira.

OD SERCA: Podróże

To najbardziej kolorowe miasta świata

Na drugim miejscu zestawienia znalazło się Kuala Lumpur w Malezji, które zachwyca kontrastem nowoczesnych wieżowców, świątyń i wielobarwnych dzielnic. Trzecie miejsce zajęło Porto - drugie portugalskie miasto obecne w czołówce rankingu. Jego wizytówką są kolorowe kamienice nad rzeką Duero oraz zdobione kafelkami zabytkowe budynki. W pierwszej dziesiątce nie zabrakło również południowoamerykańskich i karaibskich miast. Czwarte miejsce przypadło kolumbijskiej Kartagenie, słynącej z intensywnie pomalowanych kolonialnych domów i ukwieconych balkonów. Tuż za nią uplasowało się Rio de Janeiro, którego krajobraz tworzą nie tylko plaże i góry, ale także kolorowe dzielnice oraz słynne schody Escadaria Selarón. Kolejne miejsca zajęły meksykańskie Guanajuato, kubańska Hawana, wietnamskie Hanoi, amerykański Nowy Orlean oraz kolumbijskie Medellín. Każde z tych miast wyróżnia się własnym stylem, architekturą i paletą barw, które nadają mu niepowtarzalny charakter.

Choć ranking powstał na podstawie analizy zdjęć i liczby wykrytych kolorów, doskonale pokazuje, jak ogromne znaczenie ma estetyka miejskiej przestrzeni. Intensywne barwy elewacji, murali, dachów czy ulicznych dekoracji sprawiają, że miasta stają się bardziej rozpoznawalne i chętniej odwiedzane przez turystów z całego świata.

Jeśli marzy się o podróży pełnej pięknych widoków, Lizbona z pewnością będzie doskonałym wyborem. Wystarczy około 4 godziny lotu, aby zatopić się w zachwycającym wielobarwnym krajobrazie uliczek stolicy Portugalii. Klimat każdego miasta tworzą także ludzie, a mieszkańcy Lizbony są niezwykle przyjaźni, otwarci i pomocni, a do tego znakomicie posługują się językiem angielskim, zatem nie trzeba martwić się, iż nie będziemy w stanie się porozumieć.

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