Górnik Zabrze zremisował z Fenerbahce w Lidze Mistrzów. Czy to koniec marzeń o awansie?

Górnik Zabrze odpada z Ligi Mistrzów

W rewanżowym starciu 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów na stadionie w Zabrzu zjawiło się 28 499 kibiców. Górnik Zabrze zremisował z Fenerbahce Stambuł 1:1, co oznacza odpadnięcie z elitarnych rozgrywek, ponieważ pierwsze spotkanie w Turcji zakończyło się porażką polskiego zespołu 0:1.

Mecz rozpoczął się niefortunnie dla gospodarzy, bowiem już w 12. minucie Talisca wykorzystał rzut karny, wyprowadzając gości na prowadzenie. Wyrównującą bramkę dla zabrzan zdobył Michal Sacek w doliczonym czasie pierwszej połowy (45+10). Niestety to trafienie nie wystarczyło do awansu, który przypadł drużynie Fenerbahce.

Co dalej z europejską przygodą polskiego klubu?

Podczas emocjonującego spotkania, które prowadził belgijski sędzia Lothar D'hondt, nie brakowało ostrych starć. Żółtymi kartkami w zespole z Zabrza ukarani zostali Lukas Sadilek, Rafał Janicki oraz Josema. Z kolei w barwach tureckiego klubu upomniani zostali Jayden Oosterwold, Nelson Semedo, Mason Greenwood i Matteo Guendouzi.

Mimo pożegnania z Ligą Mistrzów, podopieczni z Zabrza nie kończą gry w europejskich pucharach. Klub ze Śląska zagra w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy, gdzie zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji w dwumeczu pomiędzy holenderskim Twente Enschede a węgierskim Ferencvarosem Budapeszt.