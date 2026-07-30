Turniej ATP w Waszyngtonie. Kamil Majchrzak zatrzymany w drugiej rundzie

Fritz znowu lepszy od Polaka

Kamil Majchrzak musiał uznać wyższość rozstawionego z numerem trzecim Taylora Fritza. Amerykanin, zajmujący 10. miejsce w światowym rankingu, pokonał Polaka w dwóch setach 6:3, 6:4. To drugie zwycięstwo Fritza nad Majchrzakiem w ich dotychczasowych spotkaniach na zawodowych kortach.

Pierwszy mecz tych zawodników odbył się podczas imprezy ATP Masters 1000 w Indian Wells w 2022 roku. Wtedy przewaga Amerykanina była jeszcze wyraźniejsza, a Polak zdołał ugrać jedynie dwa gemy w całym spotkaniu.

Koniec polskiej rywalizacji w stolicy

W 1. rundzie amerykańskiego turnieju ATP w Waszyngtonie Taylor Fritz miał wolny los. Kamil Majchrzak z kolei rozpoczął zmagania we wtorek, wygrywając z innym reprezentantem Stanów Zjednoczonych, Tommym Paulem. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego triumfował w tamtym spotkaniu 7:5, 7:6 (7-4).

Majchrzak, notowany obecnie na 72. pozycji w zestawieniu ATP, był jedynym polskim tenisistą rywalizującym w drabince singlowej w stolicy USA. Wynik meczu z Fritzem oznacza definitywne pożegnanie reprezentanta Polski z turniejem w Waszyngtonie.