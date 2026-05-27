Zatrzymanie w Kraśniku. Fałszywy broker wyłudził od 53-latki ponad 60 tys. zł

Jak działało oszustwo na inwestycje? Kobieta straciła ponad 60 tys. zł

Do całego zdarzenia doszło na przełomie kwietnia i maja 2026 roku. Wtedy to z 53-letnią mieszkanką powiatu opolskiego skontaktował się telefonicznie mężczyzna podający się za doświadczonego brokera inwestycyjnego. Oszust roztoczył przed kobietą wizję szybkiego i łatwego pomnożenia jej oszczędności, namawiając ją do przekazania pieniędzy na rzekomą, bardzo zyskowną inwestycję. Niestety, 53-latka uwierzyła w fałszywe obietnice i w rezultacie straciła ponad 60 tysięcy złotych, które przekazała przestępcom.

Policyjna zasadzka w Kraśniku. Fałszywy broker zatrzymany na gorącym uczynku

Zachłanność oszustów okazała się ich zgubą, ponieważ skontaktowali się z kobietą po raz kolejny, próbując namówić ją na przekazanie dodatkowej gotówki. Tym razem jednak sprawą zajmowali się już kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, którzy przygotowali zasadzkę na przestępcę. Do zatrzymania doszło w umówionym miejscu, tuż po tym, jak 19-letni obywatel Ukrainy odebrał od pokrzywdzonej przygotowany pakunek z pieniędzmi. Młody mężczyzna był zaskoczony i agresywny podczas interwencji, stawiał czynny opór i nie wykonywał poleceń policjantów.

Tymczasowy areszt dla 19-latka. Grozi mu 8 lat więzienia

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów zatrzymanemu 19-latkowi. Na wniosek prokuratury i policji, sąd rejonowy podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie, gdzie będzie oczekiwał na dalszy przebieg postępowania karnego. Za popełnione przestępstwo oszustwa grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl