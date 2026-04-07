To imię po bułgarsku oznacza "wielbłąda". W Polsce jest jednym z popularniejszych

Wybierając imię dla dziecka, rodzice coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na jego brzmienie, ale również na historię i symbolikę. Popularność imion zmienia się z pokolenia na pokolenie, jednak niektóre z nich pozostają ponadczasowe. Często dopiero po latach odkrywamy, jakie znaczenie dane imię ma w innych krajach lub językach, co potrafi być niemałym zaskoczeniem.

Popularność imion

Imiona funkcjonują w kulturze nie tylko jako sposób identyfikacji, ale też jako nośnik tradycji, historii i językowych ciekawostek. To, co w jednym kraju brzmi zwyczajnie i elegancko, w innym może mieć zupełnie inne, czasem bardzo dosłowne znaczenie. Takie różnice pokazują, jak bogaty i nieoczywisty jest świat języków, a także jak bardzo znaczenie imienia zależy od kontekstu kulturowego.

Konkurs Prima Aprilis Da Grasso

Imię Kamila

Imię Kamila ma kilka źródeł i znaczeń, w zależności od kultury. Najczęściej wywodzi się z łaciny, gdzie kojarzone jest z czystością, szlachetnością i służbą. W starożytnym Rzymie "camillus" oznaczał młodego pomocnika przy obrzędach religijnych.

Ciekawostką jest jednak fakt, że w języku bułgarskim słowo bardzo zbliżone do imienia Kamila oznacza "wielbłąda". Choć brzmi to zaskakująco, nie ma to żadnego wpływu na odbiór imienia w Polsce.

Kamila od lat znajduje się w czołówce popularnych imion żeńskich i kojarzona jest z osobami wrażliwymi, zaradnymi i pewnymi siebie. To doskonały przykład na to, że jedno imię może mieć zupełnie różne znaczenia, a mimo to nie traci swojej uniwersalności i sympatii.

