To imię nosił słynny polski władca. W ostatnich latach zyskało na popularności

Polacy odwracają się od zagranicznych trendów, masowo wracając do klasycznych, polskich imion, które nosili nasi przodkowie.

Wśród nich na popularności zyskało jedno wyjątkowe imię męskie, silnie związane z początkami polskiej państwowości i symbolizujące siłę.

Odkryj, które to imię, jakie ma fascynujące pochodzenie i co sprawia, że znowu podbija serca rodziców.

Według rejestru danych PESEL najpopularniejszym imieniem męskim w Polsce jest Piotr. Nosi je aż 682 516 mężczyzn. Tuż za nim na 2. miejscu znajduje się Krzysztof, a podium zamyka Tomasz. Po latach dominacji imion o zagranicznym brzmieniu rodzice znów stawiają na klasykę. Do łask wróciło także imię, które kojarzy się z historycznym władcą Polski - Mieszkiem I.

Mieszko - pochodzenie i znaczenie imienia

Mieszko to jedno z najstarszych i najbardziej charakterystycznych polskich imion męskich. Jest ono silnie związane z historią Polski, ponieważ nosił je pierwszy historyczny władca naszego kraju – Mieszko I. Dzięki temu imię od wieków kojarzy się z początkami państwowości polskiej, siłą oraz przywództwem. Pochodzenie imienia Mieszko nie jest do końca jednoznaczne. Najpopularniejsza teoria zakłada, że Mieszko jest zdrobnieniem od słowiańskich imion dwuczłonowych, takich jak Miecisław (dzisiejszy Mieczysław), Miecław lub Mścisław. W takim przypadku rdzeń miecz- (lub mści-) oznaczałby "miecz", "zemsta", a -sław – "sława". Zdrobnienie mogło powstać poprzez skrócenie i dodanie typowej końcówki -ko. W myśl tej teorii imię to można interpretować jako: "ten, który ma sławę miecza" lub "sławny mieczem" (od Mieczysław/Mścisław) – symbolizujące wojownika, przywódcę, obrońcę. Jedna z teorii wiąże imię Mieszko z jego staropolską formą "Mieżka", która mogła oznaczać "ślepiec" (od czasownika "mżeć" – mieć oczy zamknięte). To znaczenie jest często łączone z legendą, według której Mieszko (lub Mieżka) był niewidomy aż do siódmego roku życia. Bez względu na etymologię imię Mieszko symbolizuje odwagę, niezależność i zdolności przywódcze.

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Popularność imienia Mieszko w Polsce

Przez wiele lat imię Mieszko nie należało do najczęściej nadawanych imion. Według rejestru danych PESEL obecnie w kraju żyje 7552 mężczyzn, którzy noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 201. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. W ostatnich latach popularność tego imienia znacznie wzrosła. W ubiegłym roku nadano je 376 razy. Rekordową liczbę nadań odnotowano natomiast w 2019 roku, kiedy otrzymało je aż 476 chłopców.

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