To imię jednego z najsławniejszych Polaków. Rodzice ponownie odkryli jego piękno

W obliczu rosnącej popularności klasycznych imion, jedno z nich, oznaczające "władcę pokoju", przeżywa prawdziwy renesans.

To szlachetne imię, noszone przez jednego z najwybitniejszych Polaków symbolizuje przywództwo.

Odkryj, o jakie imię chodzi i poznaj jego fascynującą historię, która sprawia, że ponownie podbija serca rodziców w Polsce.

Statystyki wskazują jasno, że w Polsce największym uznaniem cieszą się imiona tradycyjne. Stąd od lat w rankingach popularności królują takie formy, jak Piotr, Krzysztof czy Jan. Niektóre imiona, jak Franciszek, Stanisław czy Antonii, które jeszcze do niedawna kojarzyły nam się z pokoleniem naszych dziadków, dziś przeżywają renesans. Tak jest również w przypadku imienia Fryderyk, które w ostatnich latach zyskuje na popularności.

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Fryderyk - pochodzenie i znaczenie imienia

Fryderyk to męskie imię o długiej historii i szlachetnym rodowodzie. Jest imieniem dostojnym i ponadczasowym. Łączy w sobie bogatą tradycję, europejskie dziedzictwo oraz wartości takie jak pokój, rozwaga i przywództwo. Wywodzi się z języka starogermańskiego, od słów fridu oznaczającego "pokój" oraz rihhi oznaczającego "władcę" lub "króla". W dosłownym tłumaczeniu imię Fryderyk można interpretować jako "władca pokoju" albo "ten, który rządzi w pokoju".

Imię to było popularne w wielu krajach Europy, szczególnie wśród monarchów, książąt i przedstawicieli arystokracji. Nosiło je wielu królów Niemiec, Prus oraz Danii. Jednym z najbardziej znanych Fryderyków w historii jest kompozytor Fryderyk Chopin, uznawany za jednego z najwybitniejszych twórców muzyki romantycznej.

Popularność imienia Fryderyk w Polsce

W Polsce imię Fryderyk jest znane od wieków, choć nigdy nie należało do najczęściej nadawanych. Przez długi czas kojarzyło się głównie z tradycją historyczną i kulturą wysoką. W ostatnich latach można jednak zauważyć wzrost zainteresowania tym imieniem. Rodzice coraz częściej wybierają je ze względu na jego eleganckie brzmienie, oryginalność oraz pozytywne znaczenie. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje 4722 mężczyzn, którzy noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 237. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. W ostatnich latach zainteresowanie tym imieniem wzrosło. W 2025 roku otrzymało je 138 chłopców, kiedy jeszcze dwadzieścia lat temu nadano je zaledwie 43 razy.

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