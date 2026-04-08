Koperta na wesele 2026 - jakie kwoty są dziś "normą"? Ile włożyć? Możesz się zdziwić!

Prezenty pieniężne stały się dziś normą na polskich weselach. astępują one tradycyjne upominki, których wybór bywa trudny i ryzykowny. Obrządki i zwyczaje różnią się w miastach i na wsiach, ale jedno pozostaje pewne: koperta z pieniędzmi traktowana jest jako forma wsparcia młodej pary, często mającej na głowie koszty sali, cateringu, fotografa czy podróży poślubnej. W efekcie rośnie też suma, którą wypada dać.

Koperta na wesele 2026

Eksperci i doradcy ślubni zachęcają, by kwotę w kopercie dopasować do własnych możliwości finansowych, ale również relacji z Młodą Parą. Ważne, by pamiętać o tym, że nie ma jednej sztywnej reguły, ale istnieją pewne praktyki i zakresy, które goście uznają za standard. Dla niektórych wysokość prezentu zależy też od liczby osób, które przyjdą na wesele z jednej rodziny. W praktyce daje się sumy zarówno od pary, jak i od osoby.

Ile dać do koperty na wesele w 2026 rok?

W 2026 roku w Polsce nadal najczęściej rekomendowane kwoty oscylują w kilku przedziałach, zależnych od miejsca uroczystości i poziomu przyjęcia. Dla gościa indywidualnego wiele osób uważa za odpowiednie wręczenie 500 -800 zł, a w większych miastach często propozycje sięgają 800-1200 zł na osobę. Zwłaszcza jeśli wesele organizowane jest w eleganckiej restauracji lub hotelu.

Dla pary kwoty te są większe, około 1000-2000 zł i więcej. Nie brakuje jednak sytuacji, gdy goście dają dużo wyższe sumy w przedziale 3000-5000 zł i więcej. Szczególnie jeśli są blisko spokrewnieni z Młodymi lub chcą znacząco je wesprzeć.

Coraz częściej obserwuje się też trend, w którym para młoda prosi o pieniądze "na podróż poślubną" lub konkretne cele, co bezpośrednio wpływa na wysokość podarunku. Warto pamiętać, że prezent to nie tylko kwestia pieniędzy, ale także gestu. Choć niektóre kwoty mogą wydawać się zawrotne, najważniejsze jest, by decyzja była komfortowa dla darczyńcy, a Młoda Para z wdzięcznością przyjmuje każdą formę wsparcia, która płynie prosto z serca.