Ten naturalny nawóz masz w kuchni. Rośliny go uwielbiają

Rośliny doniczkowe potrzebują odpowiednich składników odżywczych, by prawidłowo się rozwijać. Gdy ich brakuje, liście tracą kolor, a wzrost staje się wolniejszy. Zamiast sięgać po chemiczne preparaty, wiele osób decyduje się na naturalne nawozy, które są łatwo przyswajalne i delikatne dla korzeni. Co więcej, ich przygotowanie nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani dużych nakładów finansowych.

Domowe sposoby na pielęgnację roślin

Domowe nawozy mają jeszcze jedną zaletę - pozwalają wykorzystać resztki kuchenne w praktyczny sposób. Dzięki temu pielęgnacja roślin staje się bardziej ekologiczna. Odpowiednio stosowane naturalne odżywki wzmacniają system korzeniowy, poprawiają strukturę gleby i sprawiają, że rośliny są bardziej odporne na osłabienie, przesuszenie czy sezonowe zmiany warunków.

Nawóz do roślin, który masz w kuchni

Naturalnym nawozem, o którym mowa, są fusy po kawie. Zawierają one azot, potas oraz niewielkie ilości fosforu, czyli składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin. Fusy po zaparzonej kawie należy najpierw dokładnie wysuszyć, a następnie wymieszać z ziemią lub dodać niewielką ilość do wody i podlewać rośliny raz na kilka tygodni.

Szczególnie dobrze reagują na ten nawóz rośliny lubiące lekko kwaśne podłoże, takie jak paprocie, skrzydłokwiaty czy fikusy. Dzięki regularnemu stosowaniu liście stają się bardziej intensywnie zielone, a rośliny wyraźnie się wzmacniają. Należy jednak pamiętać o umiarze – nadmiar fusów może zbrylić ziemię i ograniczyć dostęp powietrza do korzeni. Stosowane rozsądnie, fusy z kawy to prosty, naturalny sposób na zdrowsze i piękniejsze rośliny bez sięgania po sklepowe nawozy.