Ten napój piły nasze babcie. Warto po niego sięgnąć, gdyż to prawdziwa bomba witaminowa

Zapomniany napój z babcinej spiżarni, powraca jako prawdziwa bomba witaminowa.

Fermentowany eliksir jest bogaty w probiotyki, witaminy i minerały, wspierając odporność i trawienie.

Odkryj, dlaczego warto włączyć go do diety i czerpać z jego prozdrowotnych właściwości.

Zakwas buraczany to jeden z tych tradycyjnych napojów, które znały i ceniły nasze babcie. Przygotowywany w domach, często według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie, był nie tylko dodatkiem do potraw takich jak wigilijny barszcz z uszkami, ale także naturalnym sposobem na wzmocnienie organizmu. Dziś zakwas buraczany wraca do łask - i to nie bez powodu. Jego wyjątkowe właściwości prozdrowotne wynikają przede wszystkim z procesu fermentacji. To właśnie dzięki niemu napój staje się bogaty w naturalne probiotyki, które wspierają florę bakteryjną jelit. A zdrowe jelita to nie tylko lepsze trawienie, ale także silniejsza odporność i lepsze samopoczucie.

Baszamel zakwas na barszcz czerwony

Zakwas buraczany - prawdziwa naturalna bomba witaminowa. Dlaczego warto go pić?

Zakwas buraczany jest prawdziwą skarbnicą witamin i minerałów. Zawiera witaminę C, witaminy z grupy B, żelazo, magnez oraz potas. Dzięki temu może wspomagać organizm w walce z osłabieniem i zmęczeniem, a także korzystnie wpływać na układ krwionośny. Regularne picie zakwasu bywa polecane osobom z niskim poziomem żelaza, ponieważ może wspierać procesy krwiotwórcze. Nie można też zapominać o jego działaniu detoksykującym. Buraki znane są z właściwości oczyszczających - wspierają pracę wątroby i pomagają usuwać toksyny z organizmu. Zakwas, jako skoncentrowana forma ich dobroczynnych składników, może dodatkowo wspomagać ten proces. Warto pić zakwas buraczany także ze względu na jego wpływ na ciśnienie krwi. Zawarte w burakach azotany mogą przyczyniać się do rozszerzania naczyń krwionośnych, co sprzyja ich lepszej pracy i może pomagać w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Co ważne, zakwas jest napojem naturalnym, pozbawionym sztucznych dodatków i konserwantów. Można go łatwo przygotować samodzielnie w domu, wykorzystując jedynie buraki, wodę, czosnek i przyprawy. To prosty, niedrogi i skuteczny sposób na wsparcie zdrowia - dokładnie taki, jaki od lat stosowały nasze babcie.

