Matura 2026 biologia - o której się zaczyna i ile trwa? Poradnik kompleksowy CKE

O której zaczyna się matura z biologii 2026?

Egzamin maturalny z biologii w 2026 roku odbędzie się w piątek 8 maja. Zgodnie z harmonogramem CKE rozpocznie się o godzinie 9:00, czyli w porannej sesji egzaminacyjnej.

Ile trwa matura z biologii?

Egzamin z biologii trwa dokładnie 180 minut, czyli 3 godziny.

Ten czas dotyczy poziomu rozszerzonego, który jest jedyną formą zdawania biologii jako przedmiotu dodatkowego. W wyjątkowych sytuacjach – np. dla osób z dostosowaniami – czas może zostać wydłużony, ale standardowo każdy maturzysta ma trzy godziny na rozwiązanie arkusza.

Jak wygląda egzamin z biologii?

Struktura egzaminu została szczegółowo określona w informatorze CKE. Arkusz nie jest testem jednolitym – składa się z różnych typów zadań i materiałów źródłowych.

Maturzysta rozwiązuje od 44 do 56 zadań, za które może zdobyć maksymalnie 60 punktów.

Zadania dzielą się na:

zamknięte (np. wybór odpowiedzi, prawda/fałsz)

otwarte (wymagające samodzielnej odpowiedzi, analizy lub uzasadnienia)

Zdecydowaną większość stanowią zadania otwarte – odpowiadają za około 70% punktów, co oznacza, że liczy się nie tylko wiedza, ale też umiejętność formułowania odpowiedzi.

Co sprawdza matura z biologii?

Egzamin nie polega na odtwarzaniu wiedzy. CKE jasno wskazuje, że sprawdzane są przede wszystkim umiejętności analityczne i rozumowanie biologiczne.

W arkuszu pojawiają się m.in.:

interpretacja wyników doświadczeń

analiza wykresów, tabel i tekstów naukowych

wnioskowanie na podstawie danych

znajomość zależności biologicznych

Zadania często są powiązane w tzw. wiązki – kilka poleceń odnosi się do jednego materiału źródłowego, np. opisu doświadczenia lub wykresu.

Czy biologia na maturze jest obowiązkowa?

Nie. Biologia należy do przedmiotów dodatkowych. Każdy maturzysta musi wybrać co najmniej jeden taki przedmiot i zdać go na poziomie rozszerzonym, ale wybór konkretnego przedmiotu zależy od ucznia.

Biologia jest jednak jednym z najczęściej wybieranych rozszerzeń – szczególnie przez osoby planujące studia medyczne lub przyrodnicze.

Matura z biologii w 2026 roku odbędzie się 8 maja o godzinie 9:00 i potrwa 180 minut. To egzamin wymagający nie tylko znajomości materiału, ale też umiejętności analizy i logicznego myślenia. Arkusz zawiera kilkadziesiąt zadań, w większości otwartych, a maksymalny wynik to 60 punktów.

36