Matura 2026 historia. O której się zaczyna i ile trwa? Kompleksowy poradnik CKE

Najważniejsze informacje – matura z historii 2026
- egzamin odbywa się 18 maja 2026 r.
- rozpoczyna się o godzinie 9:00
- jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym
- trwa 180 minut (3 godziny)
- to przedmiot dodatkowy, nieobowiązkowy dla wszystkich maturzystów
O której zaczyna się matura z historii?
Egzamin maturalny z historii w 2026 roku rozpoczyna się o godzinie 9:00, czyli w pierwszej, porannej sesji egzaminacyjnej.
Ile trwa egzamin maturalny z historii?
Czas trwania matury z historii wynosi 180 minut, czyli dokładnie 3 godziny. To standardowy czas dla większości przedmiotów rozszerzonych w formule 2023.
Warto pamiętać, że w szczególnych przypadkach (np. uczniowie z dostosowaniami) czas może być wydłużony.
Jak wygląda arkusz z historii?
Egzamin z historii ma określoną strukturę i sprawdza różne umiejętności:
- zawiera zadania zamknięte i otwarte
- obejmuje wszystkie epoki historyczne
- wymaga analizy źródeł, interpretacji i argumentowania
Najważniejsze elementy arkusza:
- łącznie do zdobycia: 60 punktów
- ok. 29–36 zadań
- jedno zadanie to dłuższa wypowiedź argumentacyjna (min. 300 słów)
To właśnie wypracowanie jest najwyżej punktowane – można za nie otrzymać nawet 15 punktów.
Czy historia jest obowiązkowa na maturze?
Nie. Historia to przedmiot dodatkowy, który można wybrać na poziomie rozszerzonym.
Każdy maturzysta:
- musi zdać przedmioty obowiązkowe (np. język polski, matematyka)
- musi wybrać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy – i właśnie tutaj często pojawia się historia
Co sprawdza egzamin z historii?
Matura z historii nie polega wyłącznie na pamięciowym odtwarzaniu faktów. Egzamin sprawdza m.in.:
- analizę i interpretację źródeł
- umiejętność argumentowania
- tworzenie spójnej narracji historycznej
- rozumienie związków przyczynowo-skutkowych
Kiedy odbywa się matura z historii 2026?
Egzamin zaplanowano na:
- 18 maja 2026 r. (poniedziałek), godz. 9:00
To jeden z egzaminów w środku głównej sesji maturalnej, która trwa od 4 do 21 maja (część pisemna).
Matura z historii to trzygodzinny egzamin na poziomie rozszerzonym, który rozpoczyna się rano o godz. 9:00. Wymaga nie tylko wiedzy, ale także umiejętności analizy i argumentacji. Dla wielu uczniów to kluczowy przedmiot w rekrutacji na studia humanistyczne.