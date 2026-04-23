Matura 2026 historia. O której się zaczyna i ile trwa? Kompleksowy poradnik CKE

Najważniejsze informacje – matura z historii 2026

egzamin odbywa się 18 maja 2026 r.

rozpoczyna się o godzinie 9:00

jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym

trwa 180 minut (3 godziny)

to przedmiot dodatkowy, nieobowiązkowy dla wszystkich maturzystów

O której zaczyna się matura z historii?

Egzamin maturalny z historii w 2026 roku rozpoczyna się o godzinie 9:00, czyli w pierwszej, porannej sesji egzaminacyjnej.

Ile trwa egzamin maturalny z historii?

Czas trwania matury z historii wynosi 180 minut, czyli dokładnie 3 godziny. To standardowy czas dla większości przedmiotów rozszerzonych w formule 2023.

Warto pamiętać, że w szczególnych przypadkach (np. uczniowie z dostosowaniami) czas może być wydłużony.

Jak wygląda arkusz z historii?

Egzamin z historii ma określoną strukturę i sprawdza różne umiejętności:

zawiera zadania zamknięte i otwarte

obejmuje wszystkie epoki historyczne

wymaga analizy źródeł, interpretacji i argumentowania

Najważniejsze elementy arkusza:

łącznie do zdobycia: 60 punktów

ok. 29–36 zadań

jedno zadanie to dłuższa wypowiedź argumentacyjna (min. 300 słów)

To właśnie wypracowanie jest najwyżej punktowane – można za nie otrzymać nawet 15 punktów.

Czy historia jest obowiązkowa na maturze?

Nie. Historia to przedmiot dodatkowy, który można wybrać na poziomie rozszerzonym.

Każdy maturzysta:

musi zdać przedmioty obowiązkowe (np. język polski, matematyka)

musi wybrać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy – i właśnie tutaj często pojawia się historia

Co sprawdza egzamin z historii?

Matura z historii nie polega wyłącznie na pamięciowym odtwarzaniu faktów. Egzamin sprawdza m.in.:

analizę i interpretację źródeł

umiejętność argumentowania

tworzenie spójnej narracji historycznej

rozumienie związków przyczynowo-skutkowych

Kiedy odbywa się matura z historii 2026?

Egzamin zaplanowano na:

18 maja 2026 r. (poniedziałek), godz. 9:00

To jeden z egzaminów w środku głównej sesji maturalnej, która trwa od 4 do 21 maja (część pisemna).

Matura z historii to trzygodzinny egzamin na poziomie rozszerzonym, który rozpoczyna się rano o godz. 9:00. Wymaga nie tylko wiedzy, ale także umiejętności analizy i argumentacji. Dla wielu uczniów to kluczowy przedmiot w rekrutacji na studia humanistyczne.

