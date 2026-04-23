W PRL-u pił ją każdy, dziś znów wraca do łask. Nie utrudnia zasypiania, i nie wypłukuje magnezu z organizmu

Kawa zbożowa, niegdyś symbol PRL-owskiej codzienności z konieczności, dziś przeżywa renesans popularności.

Doceniana za brak kofeiny i prozdrowotne właściwości, stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnej kawy.

Odkryj, dlaczego kawa zbożowa to idealny wybór dla Twojego zdrowia i dobrego samopoczucia!

W czasach PRL-u kawa zbożowa była niemal codziennością w polskich domach. Nie wynikało to jednak wyłącznie z upodobań smakowych, lecz głównie z ograniczonej dostępności prawdziwej kawy. Produkty takie jak Inka czy Anatol stały się symbolem tamtej epoki - podawano je na śniadanie, do kolacji, a nawet dzieciom, ponieważ nie zawierały kofeiny. Ich charakterystyczny, lekko karmelowy smak dla wielu osób do dziś pozostaje smakiem dzieciństwa. Obecnie kawa zbożowa wraca do łask. Coraz więcej osób świadomie rezygnuje z nadmiaru kofeiny, szukając zdrowszych alternatyw, wolnych od substancji pobudzających. Kawa zbożowa idealnie wpisuje się w ten trend, stając się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnej kawy, zwłaszcza dla osób, które z różnych powodów unikają kofeiny.

Właściwości zdrowotne kawy zbożowej to jeden z głównych powodów rosnącej popularności. Przede wszystkim nie zawiera kofeiny, dzięki czemu może być pita o każdej porze dnia, również wieczorem, bez ryzyka problemów ze snem. Jest łagodna dla układu nerwowego i nie podnosi ciśnienia krwi. Dodatkowo często produkowana jest z prażonych zbóż, takich jak jęczmień, żyto czy cykoria, które dostarczają błonnika wspierającego trawienie. Kawa zbożowa może także pozytywnie wpływać na pracę jelit oraz mikroflorę bakteryjną, szczególnie ta, która zawiera cykorię, czyli naturalne źródło inuliny. Dzięki temu wspiera odporność i ogólne funkcjonowanie organizmu. Jest również dobrym wyborem dla osób z wrażliwym żołądkiem, ponieważ nie działa drażniąco tak jak tradycyjna kawa, a także nie wypłukuje magnezu z organizmu. Warto ją pić nie tylko ze względów zdrowotnych, ale też praktycznych. Może być podawana dzieciom, kobietom w ciąży czy osobom starszym. Jest uniwersalna - smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno, z mlekiem lub napojami roślinnymi. Jeśli czujesz, że twój organizm niezbyt dobrze toleruje picie zwykłej kawy, sięgnij po kawę zbożową, a z pewnością poczujesz różnicę.

