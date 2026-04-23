Warszawskie Targi Obronne 2026. Rozpoczęła się sprzedaż biletów

Twórcy Warszawskich Targów Obronnych stawiają na integrację środowisk biznesowych, państwowych i samych obywateli. Inicjatywa jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zainteresowanie społeczeństwa kwestiami bezpieczeństwa lokalnego oraz osobistego. Coraz więcej Polaków szkoli się z pierwszej pomocy, uprawia strzelectwo sportowe czy interesuje survivalem. WTO ma być przestrzenią, w której te pasje zderzą się z ekspercką wiedzą, praktyką i nowoczesnymi technologiami.

Wydarzenie zagości w Centrum EXPO XXI przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Wejściówki można kupować wyłącznie na zaplanowany na 20 czerwca dzień otwarty. Jak przypominają branżowe media, dzień wcześniej – 19 czerwca – odbędzie się zamknięty dzień branżowy, na który wstęp będą mieli tylko zarejestrowani przedstawiciele biznesu, instytucji oraz eksperci.

Atrakcje podczas dnia otwartego Warszawskich Targów Obronnych

20 czerwca na wszystkich pasjonatów bezpieczeństwa czeka mocno rozbudowany harmonogram. Uczestnicy będą mogli zobaczyć z bliska nowoczesny sprzęt obronny oraz technologie wykorzystywane zarówno przez służby mundurowe, jak i osoby cywilne. To również idealna szansa na bezpośrednie spotkania z praktykami i ekspertami, co z pewnością pozwoli na poszerzenie wiedzy o budowaniu odporności na wszelkiego rodzaju zagrożenia – od poziomu jednej osoby po całe grupy społeczne.

Równolegle z częścią wystawową zaplanowano również specjalny panel konferencyjny, który posłuży jako miejsce dyskusji o dzisiejszych wyzwaniach dla bezpieczeństwa publicznego. Dokładna rozpiska prelekcji ma zostać opublikowana przez organizatorów już w najbliższym czasie.

Bilety na Warszawskie Targi Obronne. Zniżki dla mieszkańców stolicy

Dystrybucja wejściówek na otwartą część imprezy odbywa się za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.warszawskietargiobronne.pl. Przygotowano też specjalne ulgi dla osób mieszkających w stolicy. Posiadacze Karty Warszawiaka wraz z małoletnimi dziećmi oraz pełnoletnie osoby legitymujące się Kartą Młodego Warszawiaka mają zagwarantowany całkowicie bezpłatny wstęp. To doskonała propozycja dla całych rodzin, które chcą aktywnie i świadomie podchodzić do tematyki obronności kraju.

Instytucje wspierające Warszawskie Targi Obronne

Głównym założeniem inicjatywy jest budowa solidnej platformy do dialogu i współpracy na linii państwo, biznes oraz obywatele. Według organizatorów, połączenie tych trzech kluczowych filarów gwarantuje skuteczne działanie całego systemu bezpieczeństwa narodowego.

Impreza zyskała prestiżowe patronaty honorowe państwowych urzędów. Wsparcia inicjatywie udzieliły m.in.: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Minister Infrastruktury, Prezydent m.st. Warszawy, Związek Banków Polskich, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Polska Akademia Nauk.

Wydarzenie skierowane jest do każdego, kto pragnie zrozumieć mechanizmy reagowania na współczesne kryzysy. Dla wielu odwiedzających może to być pierwszy krok do przyswojenia praktycznych umiejętności i podniesienia własnego poczucia bezpieczeństwa w trudnych czasach. 20 czerwca Warszawa zamieni się w miejsce, gdzie obronność przestanie być tylko teorią, a zyska realny, namacalny wymiar dla każdego obywatela.