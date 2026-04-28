Tego nigdy nie rób w maju! Ściągniesz na siebie kłopoty na długie miesiące

Maj to miesiąc, który poprzedza lato, jednak wiąże się z nim wiele przesądów.

Istnieją ludowe wierzenia, które przestrzegają przed pewnymi działaniami.

Sprawdź, czego nie robić w maju, by uniknąć kłopotów na długie miesiące.

Maj od wieków uznawany jest za miesiąc przełomu - natura budzi się do życia, a ludzie podejmują nowe decyzje i plany. W wielu tradycjach i wierzeniach ludowych przypisywano mu jednak także szczególną moc, przez co wokół tego czasu narosło sporo przesądów. Choć nie mają one naukowego poparcia, już nasze babcie mawiały, aby ich nie lekceważyć, jeśli nie chcemy na siebie ściągnąć pecha na kolejne miesiące.

Przesądny Piasek o horoskopach, marzeniach i numerologii

Tego nie rób w maju jeśli nie chcesz ściągnąć na siebie pecha

Jednym z najczęściej powtarzanych przekonań jest to, by w maju unikać pochopnych decyzji, zwłaszcza tych dotyczących finansów i relacji. Uważano, że to, co zacznie się w tym miesiącu bez odpowiedniego przygotowania, może przynieść więcej problemów niż korzyści. Dlatego nasi przodkowie radzili działać rozważnie i nie dać się ponieść emocjom. Od lat maj uchodzi za niezbyt szczęśliwy miesiąc na zawieranie małżeństw. Według przesądów, ślub w maju miał zwiastować rychłe rozstanie. Maj to także nie najlepszy miesiąc na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, dlatego odradza się przeprowadzki oraz zmianę pracy.

W ludowych wierzeniach szczególną uwagę zwracano też na konflikty międzyludzkie - maj nie był dobrym czasem na kłótnie czy zrywanie relacji. Wierzono, że spory rozpoczęte w tym okresie mogą ciągnąć się przez długie miesiące, przynosząc niepotrzebny stres i napięcia. Nie brakowało również zaleceń dotyczących codziennych nawyków. Mówiono, by nie zaniedbywać obowiązków i nie odkładać ważnych spraw "na później", bo maj sprzyja utrwalaniu złych przyzwyczajeń. To, co zlekceważymy teraz, może wrócić do nas ze zdwojoną siłą w kolejnych miesiącach.

Choć dziś traktujemy takie przekonania raczej z przymrużeniem oka, wielu z pewnością dwa razy zastanowi się zanim podejmie pochopną decyzję.

