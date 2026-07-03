Tani proszek z kuchni uratuje twój dywan. Wyczyścisz go na sucho i na mokro

Grube tkaniny na podłodze to magazyn alergenów i kurzu, co wymusza ich systematyczne sprzątanie dla zdrowia domowników.

Profesjonalne firmy czyszczące można zastąpić tanimi i efektywnymi trikami domowymi.

W kuchni kryje się produkt, który zlikwiduje nowopowstałe zabrudzenia i stare plamy po dzieciach czy tłuszczu.

Zobacz, jak za pomocą prostych kroków doprowadzić dywan do porządku, korzystając z metod na mokro i na sucho.

Domowy sposób na czyszczenie dywanów w domu

Tkaniny znajdujące się w naszych mieszkaniach, takie jak zasłony czy materiałowe obicia mebli, są niewidocznym siedliskiem kurzu, roztoczy oraz alergenów. Podobnie jest z dywanami, które brudzą się po prostu na skutek codziennego użytkowania. Samodzielne ich czyszczenie bywa skomplikowane i czasochłonne, przez co wiele osób decyduje się na wynajęcie wyspecjalizowanych firm, co jest świetnym pomysłem w przypadku ekstremalnie zabrudzonych powierzchni, z którymi domowe patenty sobie nie radzą.

Znawcy tematyki porządkowej sugerują, aby systematycznie dbać o wykładziny i dywany przy pomocy sprawdzonych sposobów domowych. Regularność pozwala uniknąć konieczności wzywania drogich fachowców. Do popularnych metod „na sucho” należy posypywanie włosia produktami takimi jak sól kuchenna czy soda oczyszczona. Istnieje jednak inna metoda, pozwalająca na skuteczne pozbycie się trudnych plam z zastosowaniem jednego produktu zarówno do czyszczenia na mokro, jak i na sucho.

Mąka ziemniaczana do prania dywanów

Rewelacyjnym i często rekomendowanym środkiem do odświeżania dywanów okazuje się mąka ziemniaczana. Ten naturalny proszek działa jak pochłaniacz, skutecznie wyciągając brud z włókien. Doskonale radzi sobie ze świeżymi śladami po tłuszczu. Aby uratować zalany olejem dywan, wystarczy posypać go skrobią ziemniaczaną, delikatnie wetrzeć i zostawić na kilka godzin. Po tym czasie wystarczy dokładnie odkurzyć powierzchnię.

Ten sam kuchenny produkt sprawdzi się też przy praniu na mokro, co pozwala zlikwidować starsze, zaschnięte zabrudzenia. Należy przygotować specjalną pastę: połączyć kilka łyżek mąki ziemniaczanej z trzema łyżkami octu i odrobiną wody. Taką mieszankę aplikujemy na plamy i zostawiamy na kilka godzin (przy wyjątkowo trudnych zabrudzeniach nawet na całą dobę). Kiedy składniki płynne wyparują, wystarczy usunąć zaschniętą pastę odkurzaczem.