Rozsyp to na oklapły dywan i odkurz.Będzie puszysty i pachnący jak z salonu

Odśwież swój dywan bez kropli wody. Skuteczne pranie na sucho

Dywany niewątpliwie ocieplają wnętrze, nadając mu przytulny charakter. Pełnią też funkcję praktyczną, wyciszając pomieszczenia i zabezpieczając podłogę przed zniszczeniem. Niestety, mają jedną sporą wadę – przyciągają niczym magnes brud, kurz i różnego rodzaju zanieczyszczenia. Często wystarczy ułamek sekundy, aby na materiale pojawiła się szpecąca plama. Ponadto wraz z upływem czasu i codziennym użytkowaniem, włosie ulega spłaszczeniu, przez co dywan traci swoją pierwotną puszystość. W takiej sytuacji wiele osób decyduje się na oddanie go do profesjonalnej pralni lub zakup specjalistycznego sprzętu piorącego. Zanim jednak to zrobisz, warto przetestować domową metodę czyszczenia na sucho. Kluczem do sukcesu jest zastosowanie boraksu. Po rozsypaniu go na powierzchni i dokładnym odkurzeniu, włókna ponownie się uniosą, a całość odzyska pożądaną świeżość.

Boraks w akcji. Prosty przepis na czystość

Boraks to naturalnie występujący minerał, który doskonale sprawdza się w domowych porządkach. Wyróżnia się działaniem czyszczącym, delikatnie odkażającym oraz neutralizującym przykre zapachy. Zastosowanie go do prania dywanów na sucho pozwala skutecznie odświeżyć materiał i pozbyć się lżejszych zabrudzeń. Proces ten nie jest skomplikowany. Zaczynamy od dokładnego odkurzenia powierzchni. Następnie w naczyniu łączymy boraks z sodą oczyszczoną w równych proporcjach – na przykład po jednej szklance każdego składnika. Dla lepszego efektu zapachowego można wkroplić odrobinę ulubionego olejku eterycznego. Tak przygotowaną posypkę rozprowadzamy równomiernie na dywanie, zwracając szczególną uwagę na miejsca najmocniej zabrudzone i przesiąknięte niechcianymi woniami. Proszek powinien leżeć na materiale przez co najmniej pół godziny, choć najlepsze rezultaty osiągniemy, zostawiając go na całą noc. Na koniec wystarczy jedynie starannie usunąć mieszankę za pomocą odkurzacza.

Sprawdzone patenty na uporczywe zabrudzenia na dywanie

Warto pamiętać, że soda oczyszczona to nie tylko świetny sposób na pozbycie się nieprzyjemnych aromatów, ale też niezawodny sprzymierzeniec w walce o puszyste i czyste włókna. Gdy na Twoim dywanie pojawią się trudne do wywabienia plamy, z pomocą przyjdą inne kuchenne składniki. W przypadku zabrudzeń z tłuszczu niezastąpiona okaże się mąka ziemniaczana. Wystarczy obficie posypać nią zatłuszczone miejsce i odczekać około 30 minut. W tym czasie mąka wchłonie tłuszcz, ułatwiając usunięcie problemu. Jeśli natomiast zmagasz się z innymi, wyjątkowo odpornymi plamami, warto sięgnąć po niezawodną mieszankę wody z octem, która świetnie radzi sobie z najcięższymi zadaniami.