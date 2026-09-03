Lech Poznań pokonuje Jagiellonię Białystok w hicie Ekstraklasy. Kto zdobył zwycięską bramkę?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-03 23:16

W rozegranym w Poznaniu spotkaniu Ekstraklasy Lech Poznań pokonał Jagiellonię Białystok 2:1. Gospodarze zapewnili sobie zwycięstwo w samej końcówce, a bohaterem spotkania Lech Poznań - Jagiellonia Białystok okazał się rezerwowy obrońca.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza kopiącego piłkę na mokrym boisku, wzbijająca kępki trawy i wodę. W tle widać bramkę.

Emocje do samego końca

Lech Poznań wygrał przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok 2:1 w meczu polskiej ekstraklasy piłkarskiej. Wynik spotkania otworzył w 43. minucie Pablo Rodriguez, który pokonał bramkarza rywali strzałem głową. Goście zdołali wyrównać jeszcze przed przerwą.

W czwartej doliczonej minucie pierwszej połowy do siatki Lecha trafił Yuki Kobayashi. Spotkanie sędziował Szymon Marciniak, a na trybunach zasiadło ponad 24 tysiące kibiców. Decydujące trafienie padło tuż przed końcowym gwizdkiem arbitra z Płocka.

Kto rozstrzygnął losy meczu?

W 87. minucie szalę zwycięstwa na korzyść Lecha przechylił Robert Gumny. Obrońca Kolejorza, który pojawił się na boisku zaledwie cztery minuty wcześniej, ustalił wynik na 2:1 uderzeniem głową. Sędzia pokazał w tym spotkaniu trzy żółte kartki.

W zespole gospodarzy upomniany został Patrik Walemark. Z kolei w drużynie z Białegostoku żółte kartki obejrzeli Rodrigo Conceicao oraz Hampus Finndell. Mecz zgromadził na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu dokładnie 24 201 widzów.

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