US Open. Wyniki drugiej rundy mężczyzn

US Open trwa w najlepsze

Turniej tenisowy US Open wkroczył w decydującą fazę drugiej rundy. W czwartek rozegrano kolejne spotkania w ramach singla mężczyzn. Zawodnicy walczą o prestiżowe zwycięstwa na nowojorskich kortach.

Dla wielu tenisistów wielkoszlemowy US Open to najważniejszy punkt w całym kalendarzu startów. Każdy mecz przynosi nowe niespodzianki, a faworyci muszą mieć się na baczności, aby nie odpaść przedwcześnie z rywalizacji.

Kto awansował dalej?

Czwartkowe wyniki drugiej rundy ukształtowały kolejną część drabinki w tegorocznym US Open. Rywalizacja singla mężczyzn dostarcza mnóstwo emocji, a do kolejnej rundy przechodzą tylko najlepsi zawodnicy przygotowani na wielogodzinne batalie.

W najbliższych dniach poznamy ostateczne rozstrzygnięcia w walce o tytuł wielkoszlemowy. Tenisowe korty w Stanach Zjednoczonych są obecnie najważniejszą areną zmagań w świecie sportu.