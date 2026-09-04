US Open. Chwalińska i Linette w drugiej rundzie debla

Sensacyjne zwycięstwo nad mistrzyniami Wimbledonu

Maja Chwalińska i Magda Linette sprawiły niespodziankę w pierwszej rundzie debla wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polki pokonały rozstawione z numerem piątym Chinkę Hanyu Guo i Francuzkę Kristinę Mladenovic 6:7 (5-7), 6:4, 6:4. Mladenovic to niezwykle utytułowana zawodniczka w tej konkurencji. W swoim dorobku ma aż siedem triumfów w turniejach wielkoszlemowych. Co ciekawe, ostatni z nich, podczas tegorocznego Wimbledonu, wywalczyła grając w parze właśnie z Guo.

Spotkanie pierwszej rundy w Nowym Jorku trwało dwie godziny i 33 minuty. Zwycięstwo w deblu to dla polskich tenisistek doskonałe pocieszenie po szybkiej porażce w rywalizacji singlowej. Obie zawodniczki pożegnały się bowiem z turniejem indywidualnym już na etapie pierwszej rundy.

Kto będzie następnym rywalem Polek?

W drugiej rundzie US Open przeciwniczkami Chwalińskiej i Linette będzie kolejna wymagająca para. Polki zmierzą się ze zwyciężczyniami pojedynku pomiędzy duetem rosyjsko-czeskim, Aliną Korniejewą i Darją Vidmanovą, a parą węgiersko-ukraińską, Anną Bondar i Anheliną Kalininą. Niezależnie od wyniku tego starcia, polski debel czeka trudne zadanie w drodze do trzeciej rundy nowojorskiego turnieju.

W rywalizacji deblistek na kortach Flushing Meadows udział brała również Katarzyna Piter. Polka występowała w parze z Czeszką Anną Siskovą. Niestety, ten duet nie zdołał przebrnąć przez pierwszą rundę. Piter i Siskova musiały uznać wyższość rosyjsko-chińskiej pary, Jeleny Pridankiny i Qianhui Tang, przegrywając w dwóch setach 3:6, 2:6.