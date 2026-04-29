Wyniki matur 2026: o której godzinie? CKE podaje termin. O tej porze maturzyści sprawdzą swoje wyniki online

Matura 2026 – kiedy egzaminy? Harmonogram CKE

Matura 2026 rozpocznie się już 4 maja i potrwa do 30 maja 2026 roku. Harmonogram został opublikowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Jak co roku, na początek maturzyści zmierzą się z trzema obowiązkowymi egzaminami pisemnymi.

Terminy najważniejszych egzaminów obowiązkowych prezentują się następująco:

4 maja 2026 (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski,

5 maja 2026 (wtorek), godz. 9:00 – matematyka,

6 maja 2026 (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

W kolejnych dniach odbędą się egzaminy z przedmiotów dodatkowych, które maturzyści wybrali zgodnie ze swoimi planami edukacyjnymi i kierunkami studiów.

Kiedy wyniki matur 2026? CKE podała konkretną datę

Najważniejsze pytanie po egzaminach brzmi: kiedy wyniki matur 2026? Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez CKE, wyniki matur 2026 zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku. Tego samego dnia szkoły wydadzą absolwentom świadectwa dojrzałości oraz aneksy z wynikami.

To właśnie 8 lipca dla wielu młodych osób będzie dniem ogromnych emocji – od wyników matury zależy przecież rekrutacja na studia i dalsza ścieżka edukacyjna.

16

O której godzinie wyniki matur 2026 będą dostępne online?

Choć CKE nie podaje oficjalnie konkretnej godziny, z doświadczeń z poprzednich lat wynika, że wyniki matur online pojawiają się w systemie około godziny 8:00 rano. Właśnie wtedy maturzyści najczęściej zaczynają logować się do systemu, by sprawdzić swoje rezultaty.

Warto jednak pamiętać, że ze względu na ogromne zainteresowanie mogą pojawić się chwilowe problemy techniczne lub spowolnienia działania serwera.

Jak sprawdzić wyniki matur 2026?

Wyniki matur 2026 online będzie można sprawdzić za pośrednictwem systemu udostępnionego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Do zalogowania potrzebne będą:

login,

hasło otrzymane wcześniej w szkole lub wygenerowane w systemie,

dostęp do internetu.

Alternatywą pozostaje tradycyjna forma, czyli odbiór świadectwa maturalnego w szkole 8 lipca.

Wyniki matur 2026. Dzień wielkich emocji

Najpierw stres związany z egzaminami, później długie tygodnie oczekiwania – a na końcu chwila prawdy. Wyniki matur 2026 dla jednych będą powodem do radości, dla innych początkiem planu B. Jedno jest pewne – 8 lipca 2026 roku około godziny 8:00 tysiące maturzystów w całej Polsce z zapartym tchem odświeży stronę z wynikami.