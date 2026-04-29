Sylwia Dekiert w obcisłym stroju na siłowni. Fani nie szczędzą komplementów

Sylwia Dekiert jak modelka. Prezenterka TVP szlifuje formę

Sylwia Dekiert zadebiutowała w Telewizji Polskiej w 2002 roku, co oznacza, że niedługo będzie obchodzić dwudziestopięciolecie pracy zawodowej u publicznego nadawcy. Prezenterka doskonale odnajduje się w dziennikarstwie sportowym, czyli obszarze zazwyczaj zdominowanym przez mężczyzn. Do tej pory 47-latka prowadziła m.in. osiem igrzysk olimpijskich oraz dwa piłkarskie Euro. Fani sportu świetnie znają zatem Sylwię Dekiert. Rozpoznawalna jest ona także wśród osób śledzących świat show-biznesu. Gwiazda stacji TVP jest bowiem stałą bywalczynią imprez dla celebrytów. Ostatnio widziano ją na gali "Doskonałość Mody" magazynu "Twój Styl", gdzie robiła wrażenie fenomenalną sylwetką. Sylwia Dekiert przypominała tam profesjonalną modelkę! Dziennikarka ma świadomość, że znakomita kondycja wymaga wysiłku. To zapewne powód, dla którego konsekwentnie trenuje na siłowni. Niedawno opublikowała w sieci kadry z ćwiczeń, do których założyła dopasowany stój. Sylwia Dekiert prezentuje się fenomenalnie. Internauci są pod ogromnym wrażeniem wyglądu 47-latki.

Sylwia Dekiert trenuje. "Nie wyobrażam sobie już życia bez tych przyjemności"

Prezenterka Telewizji Polskiej udostępniła ujęcia z siłowni na swoim profilu na Instagramie, a w dołączonym podpisie podzieliła się przemyśleniami na temat ruchu i dbania o ciało.

"Czas na siłowni czyli moje chwile dla siebie. Treningi wciśnięte między pracę a domowe obowiązki, ale po 5 latach regularnych ćwiczeń, nie wyobrażam sobie już życia bez tych przyjemności. Szacunek dla Trenera, który znosi moje fochy, kiedy mam robić rozpiętki"

– zaznaczyła Sylwia Dekiert. W sekcji komentarzy pod jej wpisem posypały się liczne reakcje, a przodowali w nich panowie. Mężczyźni wprost rozpływają się nad urodą dziennikarki i chętnie zamieszczają emotikony z motywem serc. Taka reakcja zupełnie nie zaskakuje.

