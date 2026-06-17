Strzały na kieleckiej Podkarczówce. 39-latek z pistoletem pneumatycznym został zatrzymany

Kłótnia dwóch mężczyzn na osiedlu Podkarczówka

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek 15 czerwca 2026 roku na jednym z kieleckich osiedli. Podczas sprzeczki 39-letni mężczyzna wyciągnął przedmiot przypominający broń i wystrzelił dwukrotnie w stronę 37-latka. W wyniku tego zajścia młodszy z mężczyzn doznał niegroźnego urazu głowy, który nie wymagał hospitalizacji. Po oddaniu strzałów sprawca natychmiast oddalił się z miejsca zdarzenia, co spowodowało rozpoczęcie policyjnych poszukiwań.

Zatrzymanie pijanego 39-latka w centrum Kielc

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komisariatu II w Kielcach niezwłocznie podjęli działania zmierzające do ustalenia miejsca pobytu napastnika. Jeszcze tego samego dnia 39-latek został namierzony i zatrzymany na jednej z ulic w centrum miasta. Policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości, które wykazało, że mężczyzna miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Zatrzymany kielczanin został przewieziony do jednostki policji w celu wykonania dalszych czynności procesowych.

Pistolet pneumatyczny i narkotyki w mieszkaniu sprawcy

W toku prowadzonego śledztwa funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania 39-latka, aby przeprowadzić przeszukanie lokalu. W mieszkaniu mundurowi ujawnili pistolet pneumatyczny przystosowany do strzelania metalowymi kulkami oraz około 3 gramów marihuany. Znalezione przedmioty zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy w sprawie. Wszystkie okoliczności posiadania tych przedmiotów są teraz szczegółowo badane przez śledczych zajmujących się tym incydentem.

Zarzuty prokuratorskie i dalszy los zatrzymanego

39-letni mieszkaniec Kielc został osadzony w policyjnym areszcie, a następnie doprowadzony do prokuratury na przesłuchanie. Mężczyzna usłyszał między innymi zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O wymiarze kary i dalszym losie podejrzanego zdecyduje teraz sąd. Obecnie postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod ścisłym nadzorem prokuratury, a policjanci wyjaśniają dokładny przebieg i przyczyny kłótni.

Źródło: Policja.pl