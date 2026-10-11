Zwycięstwo Legii nad Wisłą. Warszawa wciąż niepokonana w lidze

Bramki i statystyki meczu

Bramki w niedzielnym spotkaniu dla Legii Warszawa strzelili Łukasz Zjawiński (18. minuta) oraz Rafał Adamski (70. minuta). Żółte kartki otrzymali: Mateusz Szczepaniak z Legii oraz Kacper Duda, Alan Uryga, Angel Rodado i Darijo Grujcic z Wisły Kraków.

Mecz sędziował Damian Sylwestrzak z Wrocławia. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej zasiadło 26 352 widzów. Z powodu przedłużającego się remontu sektora gości oraz nałożonych obostrzeń, fani "Białej Gwiazdy" nie mogli dopingować swojej drużyny z trybun.

Legia Warszawa z kolejnym zwycięstwem u siebie

Legia Warszawa uchodziła za faworyta przed niedzielnym hitem 10. kolejki, chociaż powracająca po czterech latach do ekstraklasy Wisła prezentuje się w tym sezonie dobrze. Drużyna trenera Marka Papszuna kontynuuje doskonałą serię bez porażki w ligowych rozgrywkach.

W 175. starciu obu drużyn w historii po raz 65. wygrała Legia Warszawa. Zespół ze stolicy dominował w kluczowych momentach spotkania, wykazując się lepszą skutecznością pod bramką Marcela Łubika.

Przebieg pierwszej połowy

W początkowych minutach obie drużyny szukały swoich szans. W 8. minucie bramkarz Wisły, Marcel Łubik, zmuszony był piąstkować piłkę po groźnym dośrodkowaniu. Chwilę po tym, goście przeprowadzili kontratak zakończony niecelnym strzałem Juliusa Ertlthalera.

Pierwsza bramka wpadła w 18. minucie. Po rzucie rożnym Łukasz Zjawiński skierował piłkę lewą nogą do siatki na 1:0 dla Legii Warszawa. W dalszej części pierwszej połowy Rafał Adamski zmarnował świetną okazję, by podwyższyć prowadzenie z bliskiej odległości.

Ustalenie wyniku w drugiej połowie

W drugiej części spotkania Legia cofnęła się, skupiając na defensywie i licząc na kontry. Wiślacy próbowali wyrównać; w 59. minucie Angel Rodado strzelił głową nad poprzeczką, a z dystansu próbował zaskoczyć bramkarza Marko Bozić.

Jednak to Legia w 70. minucie ustaliła wynik meczu. Rafał Adamski po asyście Jakuba Żewłakowa strzelił bramkę na 2:0. Po 10 kolejkach ekstraklasy Legia ma 22 punkty i plasuje się na trzecim miejscu w tabeli. Wisła Kraków, z dorobkiem 17 punktów, zajmuje piątą lokatę.