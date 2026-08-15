Turniej WTA Cincinnati to świetny występ Polek. Z kim zagrają w kolejnych rundach?

Magdalena Fręch pokonuje wyżej notowaną rywalkę

Magdalena Fręch zmierzyła się na twardych kortach z rozstawioną z numerem dwudziestym szóstym Łotyszką Jeleną Ostapenko. Pojedynek zakończył się szybkim i zdecydowanym zwycięstwem Polki w dwóch setach 6:1, 6:3. Awans do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w amerykańskim Cincinnati to ogromny sukces 28-letniej łodzianki. Zajmująca 41. miejsce w światowym rankingu tenisistka po raz trzeci w karierze rywalizowała z tą przeciwniczką. Zwycięstwo nad wyżej notowaną Łotyszką było jej pierwszą wygraną w bezpośrednich starciach obu zawodniczek.

Spotkanie przebiegało pod pełną kontrolą polskiej zawodniczki niemal od samego początku. Niewielkie emocje i wyrównana sportowa rywalizacja pojawiły się jedynie na początku drugiego seta. Łotyszka objęła wówczas prowadzenie 2:0, jednak reprezentantka Polski błyskawicznie odrobiła straty, oddając do końca spotkania zaledwie jednego gema. W trzeciej rundzie Magdalena Fręch zmierzy się z wiceliderką rankingu, Kazaszką Jeleną Rybakiną, lub Amerykanką Taylor Townsend. Stawką tego pojedynku będzie awans do ćwierćfinału bardzo prestiżowej imprezy sportowej.

Z kim zagra teraz Maja Chwalińska?

Kilka godzin wcześniej swój pojedynek rozegrała również inna reprezentantka Polski, Maja Chwalińska. Młoda zawodniczka odniosła równie pewne i przekonujące zwycięstwo nad hiszpańską tenisistką Cristiną Bucsą. Wynik 6:2, 6:2 zagwarantował Polce bezpośredni awans do kolejnego etapu rywalizacji na amerykańskich kortach. Jej następną przeciwniczką będzie rozstawiona z numerem 14. Rosjanka Diana Sznajder, która chwilę wcześniej wyeliminowała z rywalizacji Niemkę Tatjanę Marię 6:2, 7:5. Bilans dotychczasowych spotkań pomiędzy Chwalińską a Sznajder wynosi 1-1, przy czym Polka triumfowała w półfinale tegorocznego French Open.

W niedzielę do sportowej rywalizacji od drugiej rundy przystąpi pierwsza rakieta świata, Iga Świątek. Broniąca wywalczonego przed rokiem tytułu Polka zmierzy się z kolumbijską kwalifikantką Emilianą Arango. Z amerykańskimi zawodami pożegnała się już niestety Magda Linette, która ostatecznie odpadła w pierwszej rundzie. Turniej w Cincinnati stanowi praktycznie ostatni poważny sprawdzian dla światowej czołówki przed wymagającym nowojorskim turniejem. Zmagania w wielkoszlemowym US Open rozpoczną się dokładnie 30 sierpnia.