Górnik Zabrze lepszy od Lecha Poznań. Zmiana lidera Ekstraklasy

Górnik Zabrze wygrywa z Lechem

Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2:1 w meczu 8. kolejki Ekstraklasy, przejmując od poznaniaków prowadzenie w tabeli. „Kolejorz” przyjechał na Śląsk jako lider z serią pięciu wygranych z rzędu. W pierwszej połowie Lech objął prowadzenie po bramce głową Allahyara Sayyadmanesha.

W końcówce meczu gospodarze odpowiedzieli dwoma trafieniami słowackiego rezerwowego, Erika Prekopa, odnosząc szóste zwycięstwo w sezonie. Górnik zgromadził dotąd 18 punktów, wyprzedzając Lecha o dwa „oczka”. Obie drużyny mają po jednym spotkaniu zaległym.

"Przez cały mecz graliśmy o zwycięstwo. Lech oddał tylko jeden celny strzał. Straciliśmy gola po wielkim błędzie, ale potem pomogły nam zmiany" - powiedział trener zabrzan, Michal Gasparik.

"Absolutnie nie zasłużyliśmy na wygraną. To był nasz rozczarowujący występ. To był topowy mecz, a w takich spotkaniach trzeba wejść na wyższy poziom. My, szczególnie po przerwie, tego nie zaprezentowaliśmy" - ocenił szkoleniowiec gości Niels Frederiksen.

Wisła Kraków i inni

W czołówce umacnia się Wisła Kraków. Beniaminek wygrał z Jagiellonią Białystok 2:0, co było ich czwartym zwycięstwem przed własną publicznością. Obie bramki zdobył Angel Rodado. Trzecia w tabeli jest Legia Warszawa z 15 punktami, która jako jedyna jeszcze nie przegrała.

Korona Kielce pokonała Śląsk Wrocław 2:1 po golu w doliczonym czasie gry, a KGHM Zagłębie Lubin wygrało z GKS Katowice 2:1 w meczu celebrującym 80-lecie klubu. Pierwsze zwycięstwo pod wodzą Tomasza Kaczmarka odniósł Raków Częstochowa, pokonując Motor Lublin 2:1 dzięki dwóm trafieniom Patryka Makucha.