KGHM Zagłębie Lubin wygrywa z GKS Katowice. Kto strzelał bramki w Ekstraklasie?

Zagłębie Lubin lepsze od GKS Katowice

W rozegranym spotkaniu piłkarskiej Ekstraklasy KGHM Zagłębie Lubin odniosło zwycięstwo 2:1 nad GKS Katowice. Wynik rywalizacji na stadionie w Lubinie otworzył w 42. minucie Kamil Nowogoński, dając gospodarzom prowadzenie do przerwy. Zespół z Dolnego Śląska kontrolował przebieg pierwszej połowy spotkania.

W drugiej odsłonie meczu przewaga miejscowych została udokumentowana kolejnym golem, a na 2:0 podwyższył w 78. minucie Michalis Kosidis. Goście zdołali odpowiedzieć dopiero w doliczonym czasie gry, kiedy to w 94. minucie rzut karny na honorową bramkę zamienił Arkadiusz Jędrych. Zmagania piłkarzy na trybunach obserwowało 6 832 widzów.

Kto sędziował spotkanie w Lubinie?

Arbitrem głównym tego starcia był Tomasz Kwiatkowski reprezentujący okręg Warszawa. Sędzia w trakcie meczu był zmuszony do wyciągania żółtych kartek, jednak karał nimi wyłącznie zawodników drużyny gospodarzy. Upomnienia w postaci żółtych kartoników obejrzeli Damian Dąbrowski, Roman Jakuba oraz Jakub Kolan.

W wyjściowym składzie zwycięskiej ekipy znaleźli się między innymi Zlatan Alomerović, Michał Nalepa oraz kapitan Damian Dąbrowski. Barw drużyny z Katowic bronili od pierwszych minut m.in. Gabriel Kobylak, Arkadiusz Jędrych i Ilja Szkurin. W drugiej połowie obaj szkoleniowcy zdecydowali się na wykorzystanie po pięć zmian w swoich zespołach.