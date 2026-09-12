Niespodzianka w ME siatkarzy. Dania i Ukraina wygrywają

Ukraina liderem grupy B

Reprezentacja Ukrainy po wygranej z Bułgarią została liderem grupy B z kompletem trzech zwycięstw. Drugie miejsce zajmuje reprezentacja Polski, która ma jeden mecz rozegrany mniej, ale pozostaje niepokonana w turnieju ME siatkarzy.

W grupie D, faworyzowana Francja odniosła zgodne z planem zwycięstwo nad Turcją, wygrywając 3:0. Współorganizatorami mistrzostw są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Reprezentacja Polski mecze fazy grupowej i pucharowej do ćwierćfinałów rozegra w Sofii.

Walka o igrzyska w 2028 roku

Włochy w Mediolanie ugoszczą decydujące spotkania turnieju. W tegorocznej edycji ME stawka jest wyższa ze względu na zmienione zasady kwalifikacji olimpijskich. Turniej to pierwsza szansa na wywalczenie biletu na igrzyska w Los Angeles w 2028 roku.

Zgodnie z nowym regulaminem, miejsce w turnieju olimpijskim zapewni sobie wyłącznie złoty medalista mistrzostw Europy. Oznacza to ogromną presję dla wszystkich uczestniczących drużyn i zapowiada zaciętą walkę o najwyższy stopień podium.