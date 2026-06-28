Zwycięstwo Argentyny na MŚ 2026. Jakiego wyczynu dokonał wchodzący z ławki kapitan?

Rekordowy Messi i zmiany w składzie

Szkoleniowiec reprezentacji Argentyny dokonał aż dziewięciu zmian w wyjściowym zestawieniu na to spotkanie. Swoje pozycje w pierwszej jedenastce zachowali jedynie bramkarz Emiliano Martinez oraz napastnik Lautaro Martinez. Szeroka kadra pozwoliła argentyńskiemu trenerowi na sprawdzenie formy zawodników, którzy wcześniej rzadziej pojawiali się na murawie. Rotacja okazała się bardzo skuteczna, a zmiennicy zaprezentowali odpowiedni poziom sportowy.

Bramki dla zespołu mistrzów świata zdobywali Giovanni Lo Celso, Lautaro Martinez oraz wchodzący z ławki rezerwowych Lionel Messi. Obecność tego pierwszego na murawie ma szczególne znaczenie, ponieważ środkowy pomocnik ominął poprzedni turniej o mistrzostwo świata ze względu na kontuzję. Selekcjoner obrońców tytułu nie krył satysfakcji z postawy całego zespołu. W swoich pomeczowych wypowiedziach podkreślał znaczenie zaangażowania wszystkich członków turniejowej kadry.

- Szukaliśmy minut dla chłopaków, którzy nie grali, bo prawda jest taka, że na to zasługują. Cieszę się, bo daliśmy minuty każdemu, a to dla nas bardzo ważne - powiedział Scaloni po meczu.

- Świetna robota, Lo Celso, który nie mógł być na poprzednim mundialu z powodu kontuzji, a także Lautaro, który nie strzelił gola na ostatnim takim turnieju, i Leo, cieszę się, że nadal strzela. Jest bardzo dobry i dlatego jesteśmy tak zadowoleni – stwierdził.

Z kim zagra Argentyna w play-off?

Kibice zgromadzeni na trybunach musieli poczekać godzinę, zanim Lionel Messi zameldował się na placu gry. Kapitan argentyńskiej kadry udowodnił swoją wielką wartość, zdobywając bramkę po precyzyjnie wykonanym rzucie wolnym w dalszej części spotkania. Tym samym zapisał się na kartach historii jako pierwszy piłkarz strzelający gole w siedmiu kolejnych meczach mistrzostw świata. Dla utytułowanego lidera było to szóste trafienie w obecnym turnieju oraz dziewiętnaste w całej historii występów na mundialach.

Z rozgrywkami pożegnała się natomiast reprezentacja Jordanii, która zakończyła fazę grupową z kompletem trzech porażek. Drużyna prowadzona przez trenera Jamala Sellamiego zdobywała gola w każdym rozegranym spotkaniu, a zespół z Bliskiego Wschodu jako jedyny zdołał pokonać argentyńskiego golkipera w tej imprezie. Ekipa z Ameryki Południowej może już w pełni skupić się na fazie pucharowej. Reprezentacja Argentyny w meczu 1/16 finału zmierzy się 3 lipca w Miami z drużyną Republiki Zielonego Przylądka.