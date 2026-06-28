Mistrzostwa świata 2026. Kolejne rekordy doświadczonych weteranów

Nowe osiągnięcie Lionela Messiego

Lionel Messi nie zwalnia tempa i powiększa przewagę nad rywalami w liczbie rozegranych spotkań. W starciu grupowym przeciwko Jordanii 39-letni Argentyńczyk pojawił się na murawie w 60. minucie przy korzystnym wyniku 2:1. Był to jego 29. mecz w historii występów na najważniejszym piłkarskim turnieju globu.

Reprezentacja Argentyny zaprezentowała się z bardzo dobrej strony i zajęła pierwsze miejsce w grupie J. Oznacza to pewny awans do fazy pucharowej turnieju, dzięki czemu słynny zawodnik niemal na pewno wkrótce rozegra kolejne spotkanie i wyśrubuje swoje historyczne osiągnięcie.

Kto zagra w fazie pucharowej?

Swój dorobek powiększył również 41-letni Portugalczyk Cristiano Ronaldo, który zanotował 25. występ na mundialu. Napastnik zagrał w bezbramkowym, zremisowanym 0:0 spotkaniu z reprezentacją Kolumbii i dzięki temu przesunął się na drugie miejsce w rankingu wszech czasów. Zawodnik zrównał się z Niemcem Lotharem Matthaeusem, ale wkrótce ma szansę zostać samodzielnym wiceliderem, ponieważ Portugalia zameldowała się w 1/16 finału.

Na liście rekordzistów wciąż aktywnie uczestniczą także inni zasłużeni gracze. Z dorobkiem 22 rozegranych meczów na szóstym miejscu klasyfikowani są chorwacki pomocnik Luka Modrić oraz bramkarz reprezentacji Niemiec Manuel Neuer, a ich drużyny również grają dalej. W ścisłej czołówce tego zestawienia znajduje się też dwóch reprezentantów Polski. Mowa o Władysławie Żmudzie, który zagrał w 21 mundialowych starciach, oraz o mającym na koncie 20 takich spotkań Grzegorzu Lacie.