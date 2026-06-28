Klasyfikacja strzelców MŚ 2026. Kto został niespodziewanym liderem

Skuteczność Messiego w spotkaniach grupowych

Argentyńczyk Lionel Messi zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców po zakończeniu fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. 39-letni zawodnik zdołał zgromadzić na swoim koncie już sześć trafień. Gwiazdor rozpoczął turniej bardzo udanie, ponieważ zdobył aż trzy bramki w pierwszym meczu przeciwko reprezentacji Algierii. Argentyńczycy pewnie wygrali to inauguracyjne starcie wynikiem 3:0.

W kolejnym spotkaniu z Austrią, które zakończyło się rezultatem 2:0, snajper dołożył do dorobku dwa kolejne gole. Ostatni mecz grupowy z Jordanią utytułowany zawodnik rozpoczął na ławce rezerwowych. Zgodnie z decyzją trenera pojawił się na murawie dopiero w 60. minucie tej rywalizacji. Dokładnie dwadzieścia minut po wejściu na boisko podwyższył wynik tego spotkania na 3:1 dla swojego zespołu.

Kto ściga lidera klasyfikacji strzelców?

Za plecami prowadzącego Argentyńczyka znajduje się czterech ofensywnych graczy, którzy zdobyli dotychczas po cztery bramki. W tym elitarnym gronie znaleźli się Francuzi Kylian Mbappe i Ousmane Dembele, Brazylijczyk Vinicius Junior oraz Norweg Erling Haaland. Warto przypomnieć, że Kylian Mbappe cztery lata temu został królem strzelców mundialu w Katarze. Zakończył tamten bliskowschodni turniej z imponującym dorobkiem ośmiu trafień na swoim koncie. W bieżących rozgrywkach również prezentuje wysoką formę i stanowi ogromne zagrożenie dla obrońców rywali.

Kolejną grupę pościgową stanowi dziesięciu piłkarzy, z których każdy zanotował w fazie grupowej po trzy trafienia. Wśród nich wymienia się między innymi Anglika Harry'ego Kane'a, Brazylijczyka Matheusa Cunhę, Holendra Briana Brobbeya, Senegalczyka Ismailę Sarra oraz Niemca Deniza Undava. Znacznie niższe miejsce w rankingu snajperów zajmuje obecnie doświadczony Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Utytułowany napastnik strzelił dwa gole w wygranej konfrontacji z drużyną narodową Uzbekistanu. W pozostałych meczach przeciwko Demokratycznej Republice Konga oraz Kolumbii został całkowicie zneutralizowany przez obrońców i bramkarzy tych zespołów.