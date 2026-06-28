Rozstrzygnięcia fazy grupowej MŚ 2026. Kto zagra w pucharach?

Nowa formuła amerykańskiego turnieju

Zakończyła się runda grupowa turnieju rozgrywanego na boiskach w Ameryce Północnej. Tegoroczne zmagania w USA, Meksyku i Kanadzie zapiszą się w historii futbolu ze względu na swoją specyfikę. Piłkarskie mistrzostwa świata zgromadziły na starcie rekordową liczbę uczestników, co bezpośrednio wpłynęło na format rozgrywek. Z tego powodu kibice mogą po raz pierwszy śledzić rywalizację już od 1/16 finału.

Zestawienie uczestników pierwszej rundy pucharowej zostało skompletowane po rozegraniu wszystkich zaplanowanych spotkań. Reprezentacje walczące o wyjście z grupy musiały zaprezentować równą formę i wysoką skuteczność w swoich meczach. Ostateczna lista drużyn awansujących potwierdza, że na tym poziomie rozgrywek nie ma miejsca na błędy. Zespoły te rozpoczynają teraz przygotowania do spotkań, w których przegrywający definitywnie odpada z turnieju.

Kto pożegnał się z mistrzostwami świata?

Koniec fazy grupowej oznacza również gorzkie rozstania dla wielu narodowych reprezentacji. Zespoły wyeliminowane z dalszej rywalizacji w MŚ 2026 muszą spakować walizki i opuścić turniejowe ośrodki. Dla wielu kibiców brak awansu ich ulubieńców jest ogromnym rozczarowaniem, szczególnie jeśli drużyny te aspirowały do wyższych celów. Sportowa rzeczywistość brutalnie zweryfikowała jednak formę części uczestników.

Przed awansującymi ekipami stoi teraz zupełnie nowe, niezwykle trudne wyzwanie sportowe. Nadchodzące mecze w ramach 1/16 finału wyłonią grono zespołów, które realnie powalczą o najważniejsze trofeum w piłce nożnej. Od tego momentu każda najmniejsza pomyłka na boisku może kosztować drużynę odpadnięcie z mistrzostw świata. Kibice z całego globu z wielką niecierpliwością czekają na pierwsze gwizdki w fazie pucharowej.