Zwycięstwa liderów ekstraklasy. Lech na szczycie tabeli

Lech Poznań na szczycie tabeli

Lech Poznań, mistrz poprzedniego sezonu, utrzymał pozycję lidera ekstraklasy. Bramkę na wagę zwycięstwa w meczu z Rakowem Częstochowa strzelił Szwed Leo Bengtsson w 71. minucie. Po drodze piłka zmieniła tor lotu, myląc bramkarza gości Kacpra Trelowskiego.

To piąta z rzędu wygrana zespołu Nielsa Frederiksena. Lech ma obecnie 16 punktów i o jeden punkt wyprzedza Legię Warszawa oraz Górnika Zabrze. Jagiellonia Białystok traci do lidera cztery punkty.

"Pięć wygranych z rzędu to jest coś, co się często nie zdarza w ekstraklasie, bo to jest trudna liga" - przyznał uradowany trener mistrza Polski Niels Frederiksen.

Problemy Rakowa i mecze innych faworytów

Zupełnie odmienne nastroje panują w Częstochowie. Raków przegrał wszystkie sześć dotychczasowych meczów ekstraklasy (jeden zaległy) i zamyka ligową tabelę z zerowym dorobkiem. Drużyna pożegnała się również z rozgrywkami Ligi Konferencji UEFA.

W innych meczach Jagiellonia pokonała Śląsk Wrocław 2:1 po bramkach Kajetana Szmyta i Ousmane'a Sowa, a Górnik Zabrze wygrał na wyjeździe z Cracovią 1:0 dzięki bramce Kacpra Urbańskiego z rzutu karnego. Legia Warszawa po emocjonującym meczu wygrała z Motorem Lublin 3:2. Zwycięstwo zapewniły dwa gole Jakuba Żewłakowa w doliczonym czasie gry.