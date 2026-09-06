Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok pokonuje Śląsk Wrocław. Zobacz wynik

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-06 22:44

Jagiellonia Białystok wygrała 2:1 ze Śląskiem Wrocław w meczu polskiej Ekstraklasy. Kibice w Białymstoku obejrzeli emocjonujące spotkanie, w którym Jagiellonia Białystok zapewniła sobie zwycięstwo już w pierwszej połowie, mimo późniejszej skutecznej odpowiedzi Śląska Wrocław z rzutu karnego.

Nogi piłkarzy walczących o piłkę na trawie. O wygranej Jagiellonii ze Śląskiem Wrocław przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi dwóch piłkarzy walczących o piłkę na boisku. W powietrzu rozpryskuje się błoto.

Dwie bramki dla gospodarzy w pierwszej połowie

Jagiellonia Białystok objęła prowadzenie w 19. minucie po trafieniu Kajetana Szmyta. Dominacja gospodarzy na boisku przyniosła kolejny efekt pod koniec pierwszej połowy. W 41. minucie wynik podwyższył Ousmane Sow, dając Jagiellonii komfortową sytuację przed przerwą.

Kibice zgromadzeni na stadionie w liczbie 16 673 widzów mogli obserwować solidną grę drużyny z Białegostoku. Spotkanie prowadził sędzia Paweł Malec z Łodzi, a pierwsza połowa przebiegła pod dyktando gospodarzy, co przełożyło się na dwubramkowe prowadzenie.

Czy Śląsk zdołał odrobić straty?

W drugiej części spotkania Śląsk Wrocław starał się odmienić losy rywalizacji, dokonując licznych zmian w składzie. Goście zdołali zdobyć kontaktową bramkę w 81. minucie, kiedy to Piotr Samiec-Talar pewnie wykorzystał rzut karny podyktowany przez arbitra. W końcówce meczu zrobiło się nerwowo, jednak gospodarze zdołali utrzymać korzystny wynik.

Podczas spotkania sędzia pokazał dwie żółte kartki – otrzymali je Guilherme Montoia z Jagiellonii Białystok oraz Alex Timossi Andersson ze Śląska Wrocław. Mimo ambitnej walki drużyny z Wrocławia w końcowych minutach, to Jagiellonia cieszyła się z kompletu punktów, triumfując na własnym obiekcie 2:1.

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